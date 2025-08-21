Geral

Educação 
Notícia

UFRGS apresenta projeto para a Serra na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul nesta sexta; veja o que já se sabe

O encontro será no formato de audiência pública, a partir das 19h. A expectativa é que a reitora da UFRGS, Marcia Barbosa, e o vice-reitor da instituição, Pedro Costa, tragam mais novidades, principalmente sobre a possível sede da extensão na cidade 

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS