Geral

Reconhecimento
Notícia

UCS concede título de Doutor Honoris Causa a Enrique Leff, economista e sociólogo mexicano que é referência no debate ambiental

Leff irá ministrar nsesta quarta-feira a palestra “La Justicia Humana Ante la Degradación de la Vida”, dentor da programação da International Week

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS