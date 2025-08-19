UCS concede título de Doutor Honoris Causa a Enrique Leff, economista e sociólogo mexicano que é referência no debate ambiental

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) concede nesta quarta-feira (20) o 13º título de Doutor Honoris Causa de sua história ao economista e sociólogo mexicano Enrique Dan Leff Zimmerman, referência internacional no debate ambiental. A solenidade integra a programação da International Week e as comemorações dos 65 anos do curso de Direito da instituição.
A cerimônia começa às 19h15 e contará com a palestra “La Justicia Humana Ante la Degradación de la Vida”, ministrada por Leff, seguida de debate com o professor da UCS Clóvis Eduardo Malinverni da Silveira. Autor de obras como Saber Ambiental e Racionalidade Ambiental, o pesquisador tem papel central na construção da ecologia política latino-americana e em políticas públicas ambientais, incluindo a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil.
Com formação em Economia pela Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e doutorado pela École Pratique des Hautes Études, em Paris, Enrique Leff também atuou como consultor de organizações internacionais e coordenador de projetos voltados à educação ambiental crítica.