UCS avalia reposicionamento em Vacaria

Campus da UCS, em Vacaria. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) deve realizar um reposicionamento no campus em Vacaria. De acordo com o reitor Gelson Leonardo Rech, o papel da instituição nos Campos de Cima da Serra deve ser repensado. Para isso, uma das primeiras medidas foi o cancelamento do vestibular presencial de inverno para o campus do município.

Rech lembra que a UCS começou a atuar em Vacaria há 32 anos, quando existia uma lacuna do ensino superior na cidade. Atualmente, a avaliação é que no segmento da graduação existem outras instituições que ofertam cursos similares e atendem uma demanda regional.

— Nós nos apresentamos no passado, onde havia uma lacuna e agora nós estamos fazendo uma análise da pertinência, da continuidade daquilo que nós estamos oferecendo. Hoje, nós estamos oferecendo cursos de graduação presenciais, que se repetem de alguma forma com essas outras duas instituições e que são gratuitas. Então, nós estamos repensando o papel da nossa universidade naquela região. Repensar o papel nosso naquela região, nesse primeiro momento, significou cancelar novas entradas de alunos nos processos presenciais dos quatro cursos que nós temos lá — explicou o reitor.

Como reitera Rech, essa decisão não afeta os cursos oferecidos em Vacaria e nem a vida dos estudantes que frequentam o campus. O reitor relembra que com exceção da sede em Caxias, a cidade dos Campos de Cima da Serra tem o maior número de mestrandos e doutorandos entre os núcleos da UCS.

Atualmente, o campus tem 220 alunos de graduação, 21 de especialização, 75 em mestrados e 300 de extensão. Ou seja, 616 estudantes.

— Se nós temos como uma instituição pública não estatal, privada sem fins lucrativos, precisamos ter um planejamento estratégico para os próximos anos. E é isso que agora vamos começar a desenhar no segundo semestre. Uma primeira medida foi não ter o vestibular, descontinuar o vestibular para os cursos presenciais. Todos os cursos EAD de graduação continuam com entrada de alunos sem problema algum. Então, nós estamos em uma fase de reestruturação, considerando as novas instituições públicas — afirmou o reitor.

Laboratório de Sementes e Fitopatologia é ampliado em Vacaria

Entrando nesta nova fase, uma das iniciativas da UCS em Vacaria é a ampliação da capacidade do Laboratório de Sementes e Fitopatologia (LASFI). De uma área de 125 metros quadrados, o espaço passa a ter 250 metros quadrados. O ambiente tem como atividade principal a de avaliar a qualidade e a sanidade de sementes, além de diagnosticar doenças de plantas causadas por fungos. É um trabalho essencial para prevenir surtos de doenças nas plantações e sustentar práticas agrícolas seguras e produtivas.

Conforme o coordenador de Serviços Tecnológicos UCS, Daniel Antônio Faccin, a capacidade do local será triplicada. Atualmente, são nove mil análises anuais. A ampliação envolve a implantação de uma Sala de Germinação, em operação desde junho, e uma nova Sala de Sanidade, prevista para o segundo semestre.

No caso da Sala de Germinação, prazos de entregas de resultados já foram reduzidos. No espaço, ocorrem a incubação de amostras e são realizados testes de germinação e vigor das sementes. O resultado é que aumenta a prevenção de problemas de contaminação por fungos.

Do outro lado, a Sala de Sanidade vai aumentar a capacidade de processamento de ensaios, também acelerando as entregas.

— Além das vantagens técnicas e estratégicas, a ampliação do LASFI representa um alinhamento a questões regulatórias, às novas exigências do Ministério da Agricultura, órgão fiscalizador do Laboratório, entre elas a de que haja uma sala separada para a homogeneização das amostras —explica Faccin.

Atualmente, o LASFI realiza análises laboratoriais para mais de 200 clientes, entre produtores rurais, sementeiros, cooperativas e outras empresas do setor agrícola do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

— Nós sempre queremos desenvolver a região pelo conhecimento. Instalamos com recursos, inclusive públicos em boa medida, o equipamento para atender aquela comunidade. Agora, nós vamos qualificando esse projeto cada vez mais. Vamos qualificando porque há uma necessidade regional disso. Veja, nós vamos nos adaptando também às demandas das comunidades. Como o nosso grande mote é desenvolver a região, nós vamos também nos metamorfoseando na medida da necessidade — lembrou Rech.

Frente Parlamentar em Vacaria

Com o objetivo de prevenir a evasão de jovens e estudantes do município, o legislativo de Vacaria aprovou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Técnica, Tecnológica e Superior. Proposta e representada pelo vereador Mauro Schuler (PL), a comissão busca costurar alinhamentos com as instituições de ensino que atuam no município dos Campos de Cima da Serra, como conta o parlamentar.

Além de conversas com a UCS, Schuler afirma que também há acompanhamentos de demanda com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e com o Instituto Federal do RS (IFRS). Schuler vê potencial na região, especialmente para estudos na área da agricultura. Juntos, os 15 municípios possuem 110 mil habitantes.

— A ideia é justamente fortalecer a rede de ensino superior tecnológico e técnico, para poder proporcionar uma melhor qualificação para os alunos. Sabemos que nós precisamos formar e qualificar a mão de obra aqui, para justamente que não se perca essa população para grandes metrópoles — afirmou o vereador.

Entre as demandas, segundo o parlamentar, estão a busca para melhorar o acesso da comunidade ao estudo e também condições para haja a ampliação de atendimento das instituições.

Universidade lançará curso de especialização

Enquanto isso, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) terá o lançamento de um curso de especialização na área de Agronomia. Meio Ambiente e Sustentabilidade. A instituição oferece atualmente a graduação em Agronomia no município.



"No momento, não há previsão para a abertura de novos cursos de graduação na Unidade. No entanto, como universidade pública voltada ao desenvolvimento regional, a Uergs tem sua atuação orientada pelas necessidades e potencialidades locais. Por isso, permanece atenta e receptiva a novas demandas que possam surgir em diálogo com a comunidade e os diferentes setores da sociedade", informa a assessoria da instituição, em nota.