Geral

Nova fase
Notícia

UCS avalia reposicionamento em Vacaria

De acordo com o reitor Gelson Leonardo Rech, cancelamento do vestibular presencial de inverno foi uma medida para análise de reestruturação no município. Outra medida é a ampliação do Laboratório de Sementes e Fitopatologia. Professor reforça que isso não altera os cursos já oferecidos e os estudantes que frequentam instituição

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS