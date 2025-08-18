Tudo o que você precisa saber sobre a escolha da rainha e princesas da Festa da Uva 2026

Expectativa da organização é receber cerca de 3 mil pessoas na noite de sábado. Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul já respira os ares da 35ª edição da Festa Nacional da Uva e, neste sábado (23), será conhecido o trio que representará o evento em 2026. A escolha da rainha e das duas princesas é um dos momentos mais aguardados, e promete emoção, tradição e muita torcida.

De forma inédita, o concurso que elegerá a nova corte será realizado no Ginásio do Sesi (Rua Ciro de Lavra Pinto, 818, Interlagos), a partir das 20h. A montagem da estrutura começou nesta segunda-feira (18). Ao todo, 12 embaixatrizes desfilarão em busca do título principal.

A expectativa é de receber um público de cerca de 3 mil pessoas, sendo 1,5 mil na área de arquibancada, cujos ingressos estão à venda pelo site Minha Entrada e também com a Comissão Comunitária (confira abaixo). Quem for prestigiar o evento terá estacionamento gratuito.

O ginásio abrirá as portas para o público às 18h. O protocolo deverá se iniciar, pontualmente, às 20h, com as falas de autoridades. Na sequência, as 12 candidatas desfilam individualmente, em ordem alfabética, em uma passarela em formato de "T", de 30 metros, na quadra do ginásio. O público também poderá acompanhar todos os detalhes por telões. A música-tema da 35ª edição do evento também será apresentada neste dia.

Após, está previsto um desfile coletivo e coreografado. A cerimônia seguirá, então, com a apresentação das torcidas, com 40 segundos para cada.

Nesse momento, os jurados das candidatas e das torcidas já estarão fora de cena. Serão sete jurados de fora de Caxias do Sul que já estão definidos para a escolha do novo trio. Os nomes não são revelados. Outros cinco avaliadores farão a escolha das melhores torcidas.

Show nacional

Enquanto os jurados tomam a decisão, o público acompanha o show do músico Vitor Kley. A apresentação do gaúcho, nascido em Porto Alegre, que é reconhecido por sucessos como O Sol e Morena, deve durar uma hora e 20 minutos.

Vitor Kley cantará seus sucessos na escolha da rainha e princesas da Festa da Uva. Rodolfo Magalhães / Divulgação

A coroação

A partir do encerramento do show de Vitor Kley, inicia-se a etapa de premiação do evento de escolha. Primeiramente, serão conhecidas as torcidas mais original, mais animada e mais organizada. A cerimônia segue com a despedida do trio atual, formado pela rainha Lizandra Mello Chinali e pelas princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho.

O momento mais esperado da noite deve ocorrer nos primeiros minutos da madrugada do dia 24 de agosto, domingo. Primeiramente, serão conhecidas as princesas, por ordem alfabética. A rainha será nomeada e coroada em seguida. O evento se encerra com o discurso da nova soberana, a entrega da premiação, o primeiro desfile da corte de 2026 e as entrevistas para a imprensa.

As coroas foram idealizadas pelo designer de moda caxiense Carlos Bacchi. Como é característico das criações de Bacchi, as novas coroas apresentam uma proposta elegante, simples e minimalista. Conforme o próprio designer, a inspiração veio a partir da reflexão sobre a relação com o ambiente e o consumo.

Nova coroa foi idealizada pelo designer de moda Carlos Bacchi. Ulisses Castro / Agencia RBS

Feitas de metal e banhadas a ouro, a inspiração também remete à história empreendedora de Caxias do Sul. As coroas têm contornos diferentes e dobras que formam a linha do horizonte em Caxias. A confecção das peças é da Indústria Metalúrgica Rubizza.

A nova corte da Festa da Uva será premiada com uma viagem para o Nordeste, oferecida pela Saltur Viagens e Turismo. A rainha e as princesas poderão escolher o resort e a data do passeio, com prazo de seis meses após o fim da 35ª edição do evento. A viagem terá duração de sete dias.

Ingressos

O ingresso inteiro para arquibancada está sendo vendido a R$ 60. O bilhete solidário, que exige a entrega de um quilo de alimento não perecível, custará R$ 35. Já estudantes e pessoas com mais de 60 anos podem acessar a meia-entrada, a R$ 30, mediante comprovação.

Quem quiser assistir a escolha das mesas poderá adquirir uma delas por R$ 1,2 mil (seis lugares). Uma das novidades deste ano é o bilhete individual, para mesas compartilhadas, no valor de R$ 250.

Mais informações podem ser solicitadas pelo WhatsApp (54) 99168-8237.

Fruto de um sonho imigrante

A 35ª Festa Nacional da Uva ocorrerá entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março de 2026. O tema desta edição será Fruto de um sonho imigrante. A Festa celebrará os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, destacando também os 135 anos de emancipação do município e os 95 anos da Festa.

Edição marca os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e os 95 anos do evento. Neimar de Cesero / agencia RBS

O tema também evidencia a gastronomia, arte, cultura e turismo trazidos pelos imigrantes. A ideia do tema, segundo a comissão organizadora, é reviver o espírito coletivo dos tempos antigos e homenagear os antepassados.

A comissão responsável pela definição do tema foi composta por Tatiane Frizzo, Anthony Beux Tessari, Catiuscia Xavier, Cristina Nora Calcagnotto, Fernando Bertotto, João Wianey Tonus, Luiz Carlos Erbes, Maysa Stedile e Mario Michelon.

Conheça as 12 candidatas

Caroline Stefan

Caroline Stefan. Carla Pezzi / Divulgação

Idade: 23 anos

23 anos Profissão: biomédica esteta e empreendedora

biomédica esteta e empreendedora Entidade: Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs)

Eduarda de Campos Brinker

Eduarda de Campos Brinker. Leandra Romani / Divulgação

Idade: 20 anos

20 anos Profissão: estudante de Medicina

estudante de Medicina Entidade: ARM&FÜR Alfaiataria, Efficace Elevadores e Home&Tech

Elisa dos Santos Pereira D’Mutti

Elisa dos Santos Pereira D’Mutti. Carla Pezzi / Divulgação

Idade: 20 anos

20 anos Profissão: estudante de Direito

estudante de Direito Entidade: Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul - S.E.R. Caxias do Sul e Vinhedos Papeis

Évelen Gonzaga de Morais

Évelen Gonzaga de Morais. Leandra Romani / Divulgação

Idade: 22 anos

22 anos Profissão: estudante

estudante Entidade: Barbosa Interiores e CMP Advocacia

Jenifer de Lima Silva

Jenifer de Lima Silva. Leandra Romani / Divulgação

Idade: 25 anos

25 anos Profissão: cirurgiã-dentista

cirurgiã-dentista Entidade: San Pietro Cidadania Italiana

Júlia Dalegrave Scopel

Júlia Dalegrave Scopel. Carla Pezzi / Divulgação

Idade: 25 anos

25 anos Profissão: psicóloga

psicóloga Entidade: Recreio da Juventude

Júlia Luiza Vacchi

Júlia Luiza Vacchi. Carla Pezzi / Divulgação

Idade: 25 anos

25 anos Profissão: psicóloga

psicóloga Entidade: Associação Pró-Desenvolvimento de Criúva e CTG Pousada dos Tropeiros

Jovana Ecker Varela

Jovana Ecker Varela. Leandra Romani / Divulgação

Idade: 26 anos

26 anos Profissão: estudante de Medicina Veterinária

estudante de Medicina Veterinária Entidade: Leiloeiro André Soares Menegat, PHD Guindastes e Vinhedos Seguros

Letícia Comin da Silva

Letícia Comin da Silva. Carla Pezzi / Divulgação

Idade: 27 anos

27 anos Profissão: psicóloga

psicóloga Entidade: CDL, Sindigêneros e Sindilojas

Mariana Lopes Roth

Mariana Lopes Roth. Leandra Romani / Divulgação

Idade: 22 anos

22 anos Profissão: analista de marketing digital

analista de marketing digital Entidade: Esporte Clube Juventude

Maria Antônia Pereira Vicenzi

Maria Antônia Pereira Vicenzi. Leandra Romani / Divulgação

Idade: 19 anos

19 anos Profissão: estudante de Direito

estudante de Direito Entidade: OX Cosméticos

Maria Eduarda Rezzadori Martini

Maria Eduarda Rezzadori Martini. Leandra Romani / Divulgação

Idade: 20 anos

20 anos Profissão: estudante de Medicina Veterinária

estudante de Medicina Veterinária Entidade: Samar (Associação de Amigos de Ana Rech)

Programe-se

O quê: concurso que elegerá a rainha e as princesas da Festa da Uva 2026.

concurso que elegerá a rainha e as princesas da Festa da Uva 2026. Quando: dia 23 de agosto, sábado, a partir das 20h.

dia 23 de agosto, sábado, a partir das 20h. Onde: Ginásio do Sesi.

Ginásio do Sesi. Quanto: os ingressos estarão disponíveis no site Minha Entrada e com integrantes da Comissão Comunitária. O bilhete inteiro para a arquibancada custa R$ 60. A meia-entrada, R$ 30. Também há opção do ingresso solidário, a R$ 35, mediante entrega de um quilo de alimento não perecível.

os ingressos estarão disponíveis no site Minha Entrada e com integrantes da Comissão Comunitária. O bilhete inteiro para a arquibancada custa R$ 60. A meia-entrada, R$ 30. Também há opção do ingresso solidário, a R$ 35, mediante entrega de um quilo de alimento não perecível. Informações: podem ser solicitadas pelo WhatsApp (54) 99168-8237.







