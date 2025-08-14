Geral

Notícia

Tribunal Regional Federal determina que prefeitura de Nova Petrópolis, construtora e Ibama paguem R$ 70 mil cada em multas por danos ambientais 

Segundo processo, a construtora teria feito intervenções em intervenções ilegais em cursos de água, nascente e banhado dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP). Ainda, a supressão de vegetação para construir um loteamento em Nova Petrópolis teria falhas na fase de concessão de autorizações e licenças ambientais

Tamires Piccoli

