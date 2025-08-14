Tribunal Regional Federal determina que prefeitura de Nova Petrópolis, construtora e Ibama paguem R$ 70 mil cada em multas por danos ambientais 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) determinou que a prefeitura de Nova Petrópolis, a construtora Vivenza Empreendimentos Imobiliários Ltda e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), paguem indenizações de R$ 50 mil por danos ambientais e mais R$ 20 mil por danos morais coletivos.

A decisão, proferida no dia 6, foi noticiada nesta quarta-feira (13). Segundo o texto divulgado pelo TRF4, trata-se de um desmatamento irregular. A supressão de vegetação que compõe a Mata Atlântica aconteceu durante a construção de um loteamento residencial, em Nova Petrópolis. O local exato não foi divulgado.

A determinação refere-se à uma ação civil pública (processo que beneficia a coletividade) que foi ajuizada ainda em agosto de 2018 pelo Instituto Orbis de Proteção e Conservação da Natureza, entidade de cunho ambiental de Caxias do Sul.

O instituto moveu a ação contra a Vivenza Empreendimentos Imobiliários, o município de Nova Petrópolis e o Ibama. No processo, a entidade alegou que o município teria terceirizado para uma empresa privada a análise de concessão de autorizações e licenças ambientais para a Vivenza.

A empresa terceirizada teria classificado de forma errada a vegetação desmatada como "estágio inicial de regeneração". Dessa forma, o desmatamento foi permitido sem restrições, mediante compensação pelo plantio de mudas de árvores.

No entanto, o Instituo Orbis apresentou um laudo técnico, elaborado por um biólogo, que indicava que a vegetação na área do loteamento seria de "floresta em estágio de médio e avançado estágio de regeneração". Dessa forma, seria necessária a autorização do Ibama para a supressão.

Ainda, o instituto alegou que a construção do empreendimento realizou intervenções ilegais em cursos de água, nascente e banhado dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP).

Em junho do ano passado, a 3ª Vara Federal de Caxias do Sul declarou nulo o alvará de licenciamento ambiental e a Licença de Instalação do empreendimento em Nova Petrópolis. A decisão também determinou que a Vivenza revisasse e adequasse o projeto urbanístico do loteamento residencial de acordo com a legislação.

Além disso, a empresa deveria elaborar e executar um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), para recuperar os danos causados no local. Diante disso, o Instituto Orbis recorreu da decisão junto ao TRF4. A entidade alegou que além das determinações, os réus deveriam ser condenados a pagamento de indenização pelos danos gerados ao meio ambiente e por danos morais coletivos.

Dessa forma, a 4ª Turma do tribunal acatou o pedido, determinando o pagamento de R$ 50 mil pelo dano ambiental pela Vivenza, pela prefeitura de Nova Petrópolis e pelo Ibama, além de R$ 20 mil por danos morais coletivos. A decisão cabe recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal (STF).

O que dizem os envolvidos

Procurada, a prefeitura de Nova Petrópolis informou que ainda não foi intimada formalmente da decisão. O município irá se manifestar através do processo.

Em nota, o Ibama informou que ainda não foi notificado sobre a ação. O instituto alegou que irá prestar as devidas ações e informações ao juízo competente assim que obtiver a intimação.