Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-470, em Bento Gonçalves

Ao menos três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na BR-470, em Bento Gonçalves, na manhã deste sábado (30).
A colisão, que envolveu três veículos, aconteceu no km 212, no distrito de Tuiuty, por volta das 6h, envolvendo uma Amarok, um Etios e uma F-4000.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, o motorista da Amarok estava com ferimentos leves. Já o motorista do Etios e a passageira ficaram presos nas ferragens, sendo retirados pela equipe e encaminhados ao Hospital Tacchini. Na F-4000 ninguém se feriu.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu ao acidente. Conforme o órgão de segurança, o motorista que causou o acidente teria se recusado a realizar o teste do etilômetro, no entanto, não foi dito, até o momento, em qual veículo estava. A dinâmica do acidente também não foi repassada.