Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-470, em Bento Gonçalves

Acidente foi no km 212. Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves / Divulgação

Ao menos três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na BR-470, em Bento Gonçalves, na manhã deste sábado (30).

A colisão, que envolveu três veículos, aconteceu no km 212, no distrito de Tuiuty, por volta das 6h, envolvendo uma Amarok, um Etios e uma F-4000.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, o motorista da Amarok estava com ferimentos leves. Já o motorista do Etios e a passageira ficaram presos nas ferragens, sendo retirados pela equipe e encaminhados ao Hospital Tacchini. Na F-4000 ninguém se feriu.

Leia Mais Homem morre em acidente com três carros na RS-400, no Vale do Rio Pardo