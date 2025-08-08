Transplante de árvores: conheça técnica utilizada em obras como a de revitalização do acesso ao Desvio Rizzo, em Caxias

Na revitalização do acesso ao Desvio Rizzo, ocorrerá um transplante de um jerivá. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma das maiores dificuldades dos centros urbanos é a preservação do meio ambiente. Em Caxias do Sul, por exemplo, é rotineiro o questionamento da população sobre o corte de árvores em pontos conhecidos e de lazer, como aconteceu recentemente na Estação Férrea, no bairro São Pelegrino, que passa por um processo de revitalização.

Diante de situações como essa, uma alternativa pode ser o transplante de árvores. Mas a técnica, conforme Felipe Gonzatti, professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), responsável pelo Herbário da instituição de ensino, mestre e doutor em Botânica, é complexo e exige cuidados prévios.

O transplante pode ser feito em qualquer fase da vida das árvores. No entanto, quanto mais jovem, mais chances de sucesso. Isso porque, conforme o professor, com o passar do tempo o metabolismo das árvores vai ficando mais lento, as raízes maiores e mais rígidas, o que dificulta a produção de novas raízes no momento do transplante.

— Precisamos cortar uma parte das raízes, remover essa árvore do local com um torrão de terra porque ela precisa desse substrato, e quando ela chega no novo ambiente, esse sistema radicular precisa se refazer, se reconstruir. Então, quanto mais velha for a árvore, mais difícil haver essa reconstrução do sistema radicular — contextualiza Gonzatti.

O processo de um transplante de árvores, assim como o de um órgão para o ser humano, é complexo e podem ocorrer rejeições. Conforme o Gonzatti, podem ocorrer alguns problemas na transferência acontecem por exemplo pelo novo local ser um ambiente diferente, mudar a disponibilidade de água no solo, a árvore vai perder raízes. Ele alerta que, para espécies exóticas, o procedimento deve ser evitado.

Geralmente, conforme o professor da UCS, o transplante deve ser acompanhado de uma poda da parte aérea, reduzindo o número de galhos. Além disso, é preciso atenção, uma vez que a árvore pode sofrer ataques de fitopatógenos, fungos e bactérias. O procedimento, segundo ele, começa normalmente de quatro a cinco meses antes da transferência de um local para o outro.

— Se abre como se fosse uma pequena trincheira no entorno da árvore adulta e se corta as raízes. Essa trincheira tem que ser feita pelo menos a um metro, um metro e meio de distância do tronco. Se corta as raízes da árvore, e se preenche a trincheira com solo bastante rico em matéria orgânica e se rega bastante durante o período para estimular o crescimento e novas raízes. Tudo isso no ambiente original. Depois de quatro, cinco meses, aí se faz a remoção da árvore para o novo espaço. Vai com uma máquina, arranca a árvore com o torrão de terra e ela é transferida para a nova cova. Esse processo de abertura de trincheira, colocação do solo rico em matéria orgânica, vai estimular o crescimento e formação de novas raízes, principalmente na parte na parte mais superficial do sistema radicular da planta — detalha o professor sobre o processo.

Na revitalização do Rizzo

Em Caxias do Sul, a técnica de transplante de árvores é bastante utilizada pela prefeitura, conforme o biólogo Bruno Carlo Cerpa Aranda. Ele explica que, na obra de revitalização da Estação Férrea, não está previsto esse procedimento. Por lá, estão sendo retiradas árvores exóticas e invasoras, como pinus e ligustros, que serão substituídas por árvores nativas dentro do projeto paisagístico do local, mas não descarta a transplantes lá.

Já na revitalização do acesso ao Desvio Rizzo, de acordo com Aranda, ocorrerá na segunda-feira (11) um transplante de um jerivá, no cruzamento da Rua Cristiano Ramos de Oliveira com a Guerino Vetorazzi. Isso será necessário porque ela está no passeio público, que passou por modificações, e precisará ser levado para o canteiro central. O biólogo da prefeitura também alerta que algumas espécies, como as araucárias, que não aceitam o procedimento.

Pinus foram retirados da Estação Férrea. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Nesse processo do transplante fazemos uma poda das folhas mais velhas e maiores, uma redução de copa, depois se cava a cova do lugar de destino se prepara o solo, e o exemplar é removido, dependendo do exemplar com retroescavadeira, se é muito grande com auxílio de guindaste, é transloucado respeitando as características do exemplar — explica Aranda.