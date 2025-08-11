Geral

Curva da morte
Notícia

Trânsito na RS-122, em Farroupilha, terá bloqueio para içamento de caminhão na tarde desta segunda

Segundo a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), previsão de conclusão é para as 17h

Luca Roth

