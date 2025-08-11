Trânsito na RS-122, em Farroupilha, terá bloqueio para içamento de caminhão na tarde desta segunda

O trânsito na RS-122, em Farroupilha, sofrerá um bloqueio controlado na tarde desta segunda-feira (11) para remoção de um caminhão. O bloqueio total entre os km 46 e 52, próximo à Curva da Morte, deve durar 20 minutos.

Após os trabalhos iniciais, o tráfego de veículos será liberado no sistema pare e siga. A previsão de conclusão do serviço, segundo a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), é para as 17h

O trabalho é considerado complexo, porque envolverá o içamento do veículo, que despencou em um barranco às margens da pista. O acidente, ocorrido na última quarta-feira (6), envolveu três caminhões e deixou um homem ferido.