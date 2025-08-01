Geral

Fatalidade
Notícia

Trânsito é liberado na RS-122, em Caxias do Sul, após acidente com duas mortes

Pista estava totalmente bloqueada desde 5h desta sexta-feira (1), quando um caminhão e um ônibus de excursão colidiram. Vítimas são os condutores dos veículos

Pioneiro

