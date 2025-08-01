Trânsito é liberado na RS-122, em Caxias do Sul, após acidente com duas mortes

Trânsito liberado na RS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha. Carol Palmeira / RBS TV

O trânsito no km 80 da RS-122, em Caxias do Sul, foi liberado no início da tarde desta sexta-feira (1). O trecho entre a cidade e Flores da Cunha estava bloqueado desde as 5h, após uma colisão entre um caminhão e um ônibus de excursão. Os dois motoristas morreram.

Funcionários da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que tem a concessão do trecho da via estadual, atuaram na remoção dos veículos e limpeza da pista.

O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 30 anos dirigia o ônibus, e o outro, que ainda não teve a idade confirmada, guiava o caminhão. Quatro passageiros do ônibus ficaram feridos.

Conforme informações preliminares do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão trafegava no sentido Caxias do Sul - Flores da Cunha quando, por razões ainda desconhecidas, tombou na pista e invadiu a faixa contrária. O veículo atingiu frontalmente o ônibus.