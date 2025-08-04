Geral

Projeto Reflora 
Notícia

Tecnologia usada em Brumadinho será aplicada na Serra para restaurar Mata Atlântica perdida em maio de 2024  

Técnica desenvolvida pela Universidade Federal de Viçosa (UVF) será compartilhada com quatro universidades gaúchas. O projeto tem como meta promover o crescimento de árvores nativas de forma mais rápida e assim, recompor as áreas em que houve desmatamento. Além da Serra, outras regiões afetadas pela perda de vegetação, como o Vale do Taquari, serão beneficiadas 

Tamires Piccoli

