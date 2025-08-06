Tarifaço entra em vigor e coloca em risco exportações da Serra para os EUA; apenas 1% do que é enviado ao país deve ficar de fora da sobretaxa

Bruno Todeschini / Agencia RBS

A efetiva implementação do tarifaço, adicional de imposto cobrado pelo governo norte-americano, começou a valer nesta quarta-feira (6), o que tem causado apreensão no setor industrial da Serra. Isso porque a sobretaxa de 50% em produtos brasileiros deve atingir praticamente todas as exportações do polo industrial da região. É o que indicam dados do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).

Em entrevista à colunista Giane Guerra na segunda-feira (4), o presidente da entidade, Ubiratã Rezler, indicou que, do total de exportações feitas pelas empresas que integram a entidade, 23% têm os Estados Unidos como destino. Desse percentual, cerca de 3% ficariam fora do tarifaço.

Contudo, informações atualizadas pelo Simecs nesta terça (5), indicam redução da fatia livre da sobretaxa. Apenas 1% dos produtos exportados para os EUA ficam de fora do tarifaço, fazendo com que praticamente todas as vendas para o país norte-americano sejam taxadas. Confira abaixo a lista dos produtos mais exportados pela Serra.

Boito Armamentos, em Veranópolis, é uma das empresas mais impactadas na região pelo tarifaço. Cerca de 90% da produção tem como destino os Estados Unidos. Arquivo empresa / Divulgação

Tendo em vista que a fatia de exportações tem grande peso na economia local, Rezler avalia que cidades como Caxias do Sul, Carlos Barbosa, Farroupilha, Nova Prata e Veranópolis sintam os efeitos do tarifaço de forma mais intensa. Os municípios relacionados são os maiores exportadores da região para os EUA. Só Caxias somou U$ 110 milhões em exportações para o mercado norte-americano no ano passado.

— Se a gente for analisar apenas os dados das exportações, no ano passado a fatia foi cerca de 30%, agora estamos em 25%. O que mostra uma queda nas exportações, independentemente da sobretaxa. Mas com o tarifaço a perspectiva de decrescimento da nossa indústria no restante de 2025 se intensifica — pontua.

Conforme Rezler, o Simecs estima que há empresas na região com até 40% da produção voltada para as exportações aos EUA. Entre os segmentos mais atingidos estão o setor metalmecânico, com 1,1 mil empresas; setor de ferramentaria, com 270 empresas; setor eletroeletrônico, com 190 empresas; setor de móveis, com 170 empresas; e o setor automotivo, com 130 empresas.

A preocupação da entidade se concentra nas empresas de pequeno porte, que, segundo Rezler, são as mais frágeis na cadeia de negócios. Elas encaminham os produtos para empresas maiores, que fazem a exportação. Caso as intermediárias baixem o volume de exportações, as menores sofrerão impacto direto, contudo com menos capacidade de adaptação.

— É um cenário perigoso porque afeta a estrutura das empresas, a economia, o desenvolvimento, as pessoas. Temos esperança de que o governo federal consiga negociar com o governo americano. Qualquer taxa acima de 10%, que é o que tínhamos, era uma taxa ruim para os nossos negócios, mas é uma taxa um pouco mais administrável do que a taxa de 50%.

Dúvidas sobre o cenário do tarifaço

O presidente do Simecs, Ubiratã Rezler, responde alguns questionamentos:

Qual é a capacidade das empresas da região em construir laços e buscar novos mercados, caso esta tarifa se mantenha em 50%?

Muito difícil, porque o mercado americano é altamente consumidor. Se for olhar para outros países, talvez eles possam ter grandes parceiros comerciais. A China, por exemplo, é um grande parceiro comercial. A Índia talvez seja um grande parceiro comercial, a Europa é um grande parceiro comercial.

Acho que nós conseguiremos, caso permaneça essa taxa, desenvolver outros parceiros. Mas é altamente improvável que os 23% que estamos exportando a gente venda para um outro país que possa consumir.

Seria possível fracionar esse percentual de exportações e encaminhá-lo para outros mercados?

Dependendo do produto. Vamos pegar por exemplo materiais de fricção. O mercado americano consome bastante. Agora, será que teremos outras indústrias que consomem material de fricção em outros locais? Será que nós temos outras indústrias que consomem tantas armas de fogo como nos Estados Unidos, por exemplo, que é um outro setor altamente impactado lá na região de Veranópolis?

Claro que as indústrias estão sempre ampliando, aumentando para atender novos mercados. Mas, novamente, a gente não vai conseguir fazer um atendimento de mercado novo ou transferir essa produção para outros países com rapidez. Pode ser que aconteça, mas acredito que demore alguns anos. Dependendo do produto, são dois, três anos de estudo para poder chegar fechar o negócio.

Como fica o cenário econômico na Serra a curto prazo com o tarifaço?

Em 2025 imagino que vamos perder muito. O ano de 2026 talvez seja o momento da gente se reencontrar, reorganizar as equipes das grandes empresas que têm o mercado internacional. Vão ser vulneráveis no que diz respeito a buscar alternativas e talvez a gente tenha um reflexo mais lá para final de 2026 ou 2027.

Produtos mais exportados da Serra para os EUA no ano passado:

Artefatos de uso doméstico Guarnições de fricção Ferramentas - pás, picaretas, enxadas, tesouras Acessórios para veículo Artefatos de uso doméstico de ferro fundido Móveis e suas partes - móveis de aço Peças de máquinas Motores e máquinas Lâminas Armas de fogo



















