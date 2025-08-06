Geral

Tarifaço entra em vigor e coloca em risco exportações da Serra para os EUA; apenas 1% do que é enviado ao país deve ficar de fora da sobretaxa

Caxias do Sul, Carlos Barbosa, Farroupilha, Nova Prata e Veranópolis estão entre os principais municípios afetados pela medida do governo norte-americano. Segundo o Simecs, há empresas na região que destinam 40% da produção para exportações aos Estados Unidos. Expectativa se volta para uma possível negociação viabilizada pelo governo brasileiro

Tamires Piccoli

