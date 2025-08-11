Tarifa de água terá reajuste de 4,83% em Caxias do Sul a partir de setembro

A conta da água ficará mais cara em Caxias do Sul a partir de 1º de setembro. De acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), o metro cúbico da água passará de R$ 7,01 para R$ 7,35 na data. Ou seja, um reajuste de 4,83% na tarifa de água e esgoto.
Com isso, a tarifa mínima residencial terá reajuste de R$ 35,05 para R$ 36,74, enquanto a tarifa comercial e pública sobe de R$ 75,17, para R$ 78,80 para até 10 mil metros cúbicos. Para as indústrias, a tarifa passa de R$ 199,09 para R$ 208,71 para até 20 mil metros cúbicos. A última mudança tarifária ocorreu em abril do ano passado.
De acordo com a prefeitura de Caxias do Sul, os novos valores são definidos pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan). Desde março de 2023, os serviços do Samae são regulados pela agência, bem como os estudos tarifários.
Conforme a Agesan, o percentual de revisão é calculado pela equipe técnica do órgão, com base na atualização dos valores de insumos e da inflação acumulada do período.