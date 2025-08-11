Geral

Conta mais cara
Tarifa de água terá reajuste de 4,83% em Caxias do Sul a partir de setembro

De acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), o metro cúbico da água passará de R$ 7,01 para R$ 7,35

Pioneiro

