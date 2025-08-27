Sine de Caxias oferece mais de 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência nesta quinta

O Sine de Caxias do Sul participa, nesta quinta-feira (28), da Ação PCD, iniciativa promovida pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) que integra a 31ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Em Caxias, empresas ofertarão oportunidades de emprego exclusivas para pessoas com deficiência.

De acordo com a coordenadora da agência do Sine de Caxias do Sul, Zenaira Hoffmann, entre as vagas exclusivas confirmadas estão:

Expresso São Miguel – ajudante de carga e descarga (7 vagas);

– ajudante de carga e descarga JBS – operador de produção (10 vagas);

– operador de produção Farmácia São João – repositor de mercadorias (40 vagas);

– repositor de mercadorias Via Atacadista – cargos e número de vagas não informado.

Além dessas, todas as vagas do painel da agência estarão disponíveis para pessoas com deficiência, desde que preencham os requisitos específicos. Os interessados devem consultar o painel físico na entrada da agência, que fica na Rua Bento Gonçalves, 1.901, no Centro, ou acompanhar as atualizações pelas redes sociais do Sine Caxias.

Para garantir atendimento, Zenaira ressalta que é recomendado comparecer nos horários de distribuição de senhas: das 8h às 9h30min ou das 13h às 14h30min. É necessário apresentar documento de identidade com CPF e, no caso de PCDs, laudo médico para entrevista com empregadores.

Ação ocorre em todo o Rio Grande do Sul

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) realiza simultaneamente a Ação PCD em todas as suas 153 unidades do Sine no Estado. Ao todo, serão oferecidas 7.628 vagas de emprego, sendo 539 exclusivas para pessoas com deficiência e outras 7.089 que aceitam candidatos PCDs.

A iniciativa integra a 31ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que neste ano tem como tema: Lei Brasileira de Inclusão: Acessibilidade é abrir portas, incluir é manter portas abertas. O objetivo é reforçar o compromisso da sociedade com a acessibilidade, a inclusão e a valorização da diversidade no mundo do trabalho.

A ação é organizada pelas agências FGTAS/Sine em parceria com prefeituras, associações de PCDs, INSS, CRAS e empresas. Além da intermediação de vagas, a programação inclui palestras, atividades de orientação profissional e informações sobre a Carteira de Trabalho Digital.