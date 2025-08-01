Geral

Sindicatos de Caxias do Sul promovem ato-show na Praça das Feiras neste sábado

O evento tem como objetivo mobilizar a comunidade para aprovação dos projetos nacionais de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a redução da jornada de trabalho na escala 6x1

Pioneiro

