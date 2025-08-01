Sindicatos de Caxias do Sul promovem ato-show na Praça das Feiras neste sábado

Mobilizações já estão sendo realizadas em outros locais da cidade Sindicato dos Metalúrgicos / Divulgação

Os Sindicatos de Caxias do Sul promovem neste sábado (2) um "Ato-Show da Classe Trabalhadora" na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino, às 14h. O intuito é mobilizar a comunidade pela aprovação dos projetos nacionais que envolvem a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a redução da jornada de trabalho na escala 6x1. Em caso de chuva, o ato será transferido.

O evento é uma estratégia adotada pelas entidades de classe para engajar a população para o Plebiscito Popular organizado pela Central dos Trabalhadores Brasileiros (CTB). Trata-se de uma votação em uma urna específica; e um abaixo-assinado. O resultado será enviado para os presidentes da República, do Congresso Nacional, e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia Mais Como produtores e confeitarias de Caxias do Sul estão lidando com a alta demanda por morangos

Além da votação, o ato-show terá uma série de atrações. A música ficará por conta da banda Sétimo Sentido e do cantor Cleiton Borges e será ofertado erva-mate e água quente gratuitos.