Simpósio no Hospital Geral busca conscientizar sobre a importância do aleitamento materno

Toda mulher em período de amamentação é uma potencial doadora de leite. Divulgação / Reprodução

O mês de agosto marca a conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Chamado de agosto dourado, faz referência ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

Em Caxias do Sul, o Hospital Geral promove, nesta quinta-feira (7), um simpósio das 14h às 16h, com debates e palestras sobre a importância da amamentação. O evento será no Auditório Censi Florense, e ainda é possível se inscrever gratuitamente pelo site.

Temas como os aspectos fonoaudiólogos e relatos de mães serão conteúdos presentes no encontro. Além disso, a enfermeira Daiane Stoffels vai apresentar uma palestra sobre o Hospital Amigo da Criança, um selo de qualidade concedido pelo Ministério da Saúde a hospitais que promovem e apoiam o aleitamento materno, seguindo os 10 Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno.

De acordo com o Ministério da Saúde, os 10 passos para garantir o selo aos hospitais são:

Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno , que deve ser rotineiramente transmitida a toda a equipe do serviço.

, que deve ser rotineiramente transmitida a toda a equipe do serviço. Treinar toda a equipe , capacitando-a para implementar essa norma.

, capacitando-a para implementar essa norma. Informar todas as gestantes atendidas sobre as vantagens e o manejo da amamentação .

todas as gestantes atendidas sobre as . Ajudar a mãe a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto.

na primeira meia hora após o parto. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos.

e mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos. Não dar a recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno , a não ser que tenha indicação clínica.

, a não ser que tenha indicação clínica. Praticar o alojamento conjunto – permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por dia.

– permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por dia. Encorajar a amamentação sob livre demanda.

sob livre demanda. Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.

ou chupetas a crianças amamentadas. Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar.

Bancos de leite materno na Serra recebem doações

Na Serra, quem quiser contribuir com doação de leite materno pode procurar o Banco do Hospital Geral, em Caxias do Sul, ou do Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves.

Em Caxias, o espaço tem capacidade para receber até quatro doadoras ao mesmo tempo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As doadoras devem se dirigir à recepção do HG.

As doações não precisam ser agendadas previamente. O atendimento será feito conforme a chegada das doadoras. Elas devem apresentar documentos pessoais e a Carteira de Gestante. Após a coleta, o leite será submetido a exames para garantir a segurança e qualidade para os bebês que necessitarem do aleitamento. O alimento será armazenado por até 15 dias.

Já no Hospital Tacchini há duas possibilidades: a coleta em domicílio e diretamente no Banco de Leite.

Coleta em domicílio: nesse caso, a mãe retira e armazena o leite em recipientes específicos. Uma vez por semana, o recolhimento e transporte das doações é feito a partir da parceria com o Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves e com o 6º BCom.

nesse caso, a mãe retira e armazena o leite em recipientes específicos. Uma vez por semana, o recolhimento e transporte das doações é feito a partir da parceria com o Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves e com o 6º BCom. Doações no Banco de Leite: as mães também podem fazer as doações comparecendo ao Banco de Leite, que possui estrutura completa para auxiliar na coleta. O AMA Tacchini funciona todos os dias, das 8h às 18h.