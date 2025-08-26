Serra terá 98 empreendimentos no pavilhão da agricultura familiar da Expointer, que abre neste sábado

Fazenda da Cria, de São Francisco de Paula, vai comercializar, com exclusividade, produtos à base ruibarbo. Na foto, o patriarca, Sadi Müller, e a filha, Isaura. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Serra terá participação consistente na 48ª Expointer, que abre as portas neste sábado (30), no Parque Assis Brasil, em Esteio. Dos 456 empreendimentos — edição tem número recorde — que farão parte do tradicional pavilhão da agricultura familiar (PAF), 98 são propriedades estabelecidas na região. O número representa uma presença de 21,4% em relação ao total.

— A Expointer é, sem dúvidas, a maior vitrine para as agroindústrias familiares gaúchas. Em sua grande maioria, não têm produtos em supermercados. São produtos que têm aquele 'saber fazer' da nona, dos antepassados, que é conservado até hoje — define o assistente técnico regional da Emater Caxias, Ricardo Capelli.

Na edição de 2024, o pavilhão da agricultura familiar obteve o maior volume de vendas de sua história, com cerca de R$ 11 milhões em negócios. São dados que empolgam os veteranos e também os estreantes neste setor do evento.

A Fazenda da Cria, de São Francisco de Paula, é uma das 21 agroindústrias familiares da Serra que estarão na Expointer pela primeira vez. O empreendimento, chefiado pela família Martini Müller, chega com um item de cultivo exclusivo no país: o ruibarbo.

Trata-se de uma planta medicinal asiática, de sabor ácido e levemente adocicado, que a fazenda utiliza para confeccionar geleias, tortas e licores. São 35 mil plantas de ruibarbo no local. As novidades, entretanto, não ficam por aí, adianta a sócia-proprietária Isaura Müller:

— Como meu pai (Sadi Erno Noer Müller) foi o primeiro plantador de alho-poró do Sul do Brasil, desenvolvemos um pão caseiro recheado com alho-poró e queijo serrano que vamos levar para a Expointer. Além disso, teremos um pão recheado com pinhão, que é a semente símbolo da nossa terra, e o ruibarbo.

Na propriedade de 32 hectares a família produz 13 tipos de hortaliças, como radite roxo, funcho e salsa crespa, e reúne espaços para realização de eventos e de turismo rural. O local também é conhecido pela produção de biscoitos, pães e cucas.

Participar da Expointer é um sonho que começou na edição de 2023, conta Isaura, quando ela e o pai passeavam pelo Parque Assis Brasil e sentiram falta da presença de empreendimentos de São Chico. A partir de então, começou a busca por uma vaga, com apoio da Emater de Caxias, para regularização da agroindústria.

O resultado é que não somente a Fazenda da Cria irá representar o município no evento, porque terá a companhia das agroindústrias Bolicho do Chapéu, Recanto das Figueiras e Queijaria Sopro do Minuano. Também em destaque, cinco empreendimentos de Gramado entram na Expointer pela primeira vez (veja lista completa abaixo).

— A expectativa é bem grande, ficamos muito felizes de ter conseguido classificar — afirma Isaura

De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR), a seleção dos participantes do pavilhão segue critérios estabelecidos em regimento interno. O principal deles é a inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), coordenado pela SDR e executado em parceria com os escritórios da Emater.

48ª Expointer