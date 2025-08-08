Serra tem chance de precipitação invernal neste sábado, inclusive com possibilidade de neve

Os pontos mais altos de São José dos Ausentes e Bom Jesus, na Serra, podem registrar precipitação invernal entre a madrugada e a manhã deste sábado (9), de acordo com a Climatempo. Com isso, existe a possibilidade de nevar nos Campos de Cima da Serra.

Conforme o portal, a precipitação invernal engloba tipos de chuva congelada, como chuva congelante ou até mesmo neve. A partir desta sexta (8), uma nova frente fria se desloca pelo Estado, estabelecendo a quinta onda de frio do inverno.

Em São José dos Ausentes, a mínima no sábado deve ser 2°C, com a máxima de 8°C. Já a mínima em Bom Jesus deve ser de 3°C, com máxima também de 8°C.

Em toda a Serra, o frio intenso deve seguir pelo menos até quarta-feira (13).

Sábado e domingo com tempo seco

No sábado e no domingo (10), a instabilidade deve dar lugar ao tempo seco. Segundo a previsão do tempo, há chance de chuva durante a manhã. No restante do dia, o tempo firme volta a predominar. Mesmo assim, a sensação do frio segue durante o dia.

No domingo, o dia deve ter predomínio de sol. Também existe chance de geadas em áreas da Serra no Dia dos Pais. A tendência desse clima segue para segunda-feira (11).

Temperaturas

Caxias do Sul

Sábado: mínima de 4°C, máxima de 9°C

mínima de 4°C, máxima de 9°C Domingo: mínima de 6°C, máxima de 12°C

mínima de 6°C, máxima de 12°C Segunda: mínima de 3°C, máxima de 15°C

Gramado

Sábado: mínima de 5°C, máxima de 9°C

mínima de 5°C, máxima de 9°C Domingo: mínima de 6°C, máxima de 12°C

mínima de 6°C, máxima de 12°C Segunda: mínima de 4°C, máxima de 15°C

Bento Gonçalves

Sábado: mínima de 5°C, máxima de 10°C

mínima de 5°C, máxima de 10°C Domingo: mínima de 5°C, máxima de 13°C

mínima de 5°C, máxima de 13°C Segunda: mínima de 4°C, máxima de 16°C

São José dos Ausentes