Geral

Entre os dias 15 e 19
Notícia

Semana Nacional da Execução Trabalhista ocorre em setembro; Caxias do Sul tem 7,6 mil processos em andamento na etapa

Iniciativa promove audiências extras em todo o país para selar acordos entre trabalhadores e empregadores. Na edição do ano passado, o centro judiciário local atingiu um total de R$ 711,5 mil em conciliações

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS