Semana Nacional da Execução Trabalhista ocorre em setembro; Caxias do Sul tem 7,6 mil processos em andamento na etapa

Em Caxias do Sul, a expectativa é promover mais de cem audiências. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região / Divulgação

De 15 a 19 de setembro, ocorre a 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, um mutirão que provoca a realização de audiências extras para selar acordos entre as partes nas varas do trabalho e centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas (Cejuscs) de todo o país.

Em Caxias do Sul, a expectativa é promover mais de cem audiências. Na edição do ano passado, em reflexo da enchente, o Cejusc local promoveu 40 audiências, que resultaram na arrecadação de R$ 711,5 mil em conciliações. De acordo com a coordenadora do Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RS), Adriana Seelig Gonçalves, praticamente a metade dos processos que foram levados para a mesa redonda obtiveram resultado positivo e acordo pactuado entre trabalhador e empregador.

Hoje, o Foro Trabalhista de Caxias, com jurisdição também sobre Antônio Prado, Flores da Cunha, Nova Pádua e São Marcos, possui 7,6 mil processos pendentes de execução. Essa é a última etapa do processo, quando a sentença não tem mais recursos e o trabalhador venceu a causa, contudo, a dívida não foi quitada de forma voluntária pelo empregador.

Caso não haja a audiência de conciliação, que permite parcelamento e até descontos no passivo, a Justiça do Trabalho pode solicitar bloqueio de contas e penhora de bens.

— Caxias tem um foro com movimento muitas vezes acima da média em relação a outras regiões. São 5.985 casos novos, distribuídos nas cinco varas trabalhistas. Por ser o segundo polo metal mecânico do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, além de outras atividades, é uma jurisdição que consideramos de maior movimento. O número de processos em execução é alto decorrente da alta demanda que tem — analisa a juíza.

Uma situação comumente observada, conforme a magistrada, é o empregado acionar a Justiça do Trabalho porque foi despedido e não recebeu verbas rescisórias. Outras situações estão relacionadas ao não pagamento de férias, 13° e horas extras.

— (O trabalhador pode) ser condenado a uma multa por litigância de má-fé, ou uma empresa que se entendeu lesada por um trabalhador que teve desvio de valores. Isso pode acontecer, mas é raro — afirma Adriana.

Regimentalmente, a Semana da Execução Trabalhista é marcada para a terceira semana de setembro, o que implica em um dia a menos de audiências no Rio Grande do Sul em razão do feriado da Revolução Farroupilha, dia 20. Em 2025, a data cairá no sábado, ou seja, os cinco dias úteis terão esforços voltados à iniciativa no Estado.

Como participar

Para participar, trabalhadores e empregadores precisam preencher um formulário disponível no site do TRT-RS, mencionando no campo "observação" que o pedido é para a Semana da Execução.

Recomenda-se que a pessoa tenha o auxílio do seu advogado ou advogada para fazer a inscrição.

Diferença para Semana da Conciliação

Na última semana de maio deste ano, foi realizada a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. No Cejusc de Caxias, o saldo foi de 109 audiências: 56% delas resultaram em acordos, que totalizaram R$1.260.462,00. Devido ao feriado de Nossa Senhora de Caravaggio, no dia 26, a ação durou quatro dias.

Leia Mais Saiba como participar da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que começa no dia 26