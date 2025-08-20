Seis meses depois, apenas metade dos uniformes prometidos pelo Estado foi entregue às escolas da coordenadoria regional de Caxias

Kit é composto por dez peças, com cores e símbolos alusivos à bandeira do Rio Grande do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A entrega de uniformes padronizados pelo governo para a rede estadual de ensino ainda enfrenta barreiras na Serra. As 118 instituições de abrangência da 4ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE), sediada em Caxias do Sul, distribuíram, até o momento, 55,2% do total das peças — o que corresponde a mais de 190 mil itens. Restam, ainda, 129,5 mil unidades.

Cada aluno deverá ter um kit composto por dez peças, com cores e símbolos alusivos à bandeira do Rio Grande do Sul. São três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga comprida, duas calças, uma bermuda, uma jaqueta e um moletom. O investimento anual, previsto pelo governo do Estado, é de R$ 403 milhões para a aquisição das roupas.

O cenário é mais positivo nas outras duas CREs da Serra, de acordo com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc). Na região de Bento Gonçalves, chefiada pela 16ª coordenadoria, 84,2% das peças foram entregues. São 107.962 itens de vestuário novo nas mãos dos estudantes, que aguardam por outros 18 mil. Há, ainda, solicitações protocoladas neste segundo semestre que serão atendidas posteriormente.

Na 23ª CRE, de Vacaria e outros municípios dos Campos de Cima da Serra, todos os uniformes do Estado foram distribuídos, aponta a Seduc, totalizando 64.375 unidades fornecidas aos alunos. Outras 8,5 mil peças estão em estoque, e serão remanejadas entre escolas para suprir eventuais faltas.

A Seduc garante que monitora constantemente as entregas das roupas. A expectativa da disponibilização dos uniformes, anunciada pelo governador Eduardo Leite em outubro do ano passado, era para o início do ano letivo de 2025.

Ainda conforme a pasta, a 4ª CRE pretende concluir a distribuição das peças aos estudantes até o meio da próxima semana. Na Serra, a ação deve beneficiar aproximadamente 66 mil estudantes.

Estudantes contam que passaram o período mais rigoroso do inverno sem as peças quentes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Atraso frustra expectativas

O entusiasmo pela iniciativa se transformou em desapontamento aos jovens. O Colégio Estadual Imigrante — um dos maiores de Caxias e região, com quase 1,4 mil alunos — ganhou as primeiras peças de verão, como bermudas e camisetas de manga curta, no final de abril. Segundo a vice-diretora Caroline Dalcorno, foi necessário distribuir os kits parcialmente, porque os uniformes chegam de forma escalonada.

— Não recebemos ainda todos os tamanhos de jaqueta. Estamos para receber os tamanhos M e G, que são os mais solicitados — revela.

"A maioria, uns 1.100 alunos, já recebeu quase todas as peças", afirma a vice-diretora do Colégio Imigrante. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os obstáculos também se impõem internamente nas escolas durante a distribuição — processo que envolve o cadastro do que foi entregue em sistemas do Estado. No Imigrante, ainda que com equipe limitada, a direção realiza uma força-tarefa com professores e voluntários para atendimento. Sábado passado (16), a escola fez um mutirão para a distribuição e troca de peças que não serviram.

— É um processo que demora em média 4 a 5 minutos por aluno. A maioria, uns 1.100 alunos, já recebeu quase todas as peças — afirma a vice-diretora.

O colégio, que fica no bairro Bela Vista, possui um uniforme próprio — destacado pela cor vermelha —, contudo, as peças são pagas. Tanto essa opção, quanto as vestes do Estado, estão valendo no local para preservar a identidade e segurança dos alunos.

Em outra das escolas mais tradicionais da região, o Instituto Cristóvão de Mendoza, significativa parcela dos alunos, do ensino Fundamental ao Médio, recebeu mais de seis peças cada um, informa a diretora, Angela Maria Moraes Borges.

— Nunca tivemos um uniforme igual, é um passo bem importante para identificar as escolas estaduais. Eles (alunos) aceitaram muito bem, estão usando diariamente e bem animados — conta a gestora.

Nicole, Maitê e Gabriela começaram a receber as roupas em meados de julho, mas ainda faltam peças. Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Chegou o frio e eu não tinha uniforme para usar"

Para a Gabriela Honorato, 18 anos, 2025 seria uma despedida do Ensino Médio, com a conclusão do 3° ano, vestindo as cores do novo uniforme. Ela conta que recebeu as roupas, no entanto, entre o fim de julho e o início de agosto, após o período mais rigoroso do inverno:

— A gente passou o frio sem ter os uniformes. E, mesmo se tivéssemos, iam ser só as peças de verão. Eu, por exemplo, doei todos os meus moletons do Imigrante porque já não me serviam, e não comprei novos porque iam chegar os do Estado. Acabou que chegou o frio e eu não tinha peça de uniforme para usar.

Hoje, a jovem possui o kit completo, apesar de a jaqueta ser de um tamanho maior do que o dela.

— Fiquei decepcionada porque eu achei os uniformes bem bonitos — confessa.

Uniforme próprio e vestes do Estado estão valendo no Imigrante para preservar identidade e segurança. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em uma condição parecida, a Maitê Rissi da Costa, 16, ganhou as peças do Estado em meados de julho. Ainda sem a jaqueta prometida, ela supre o item com um agasalho do colégio.

O aspecto visual das peças, por outro lado, é um ponto elogiado entre as estudantes.

— Os tecidos são bons, agradáveis. A calça, eu gostei porque, em dias frios, dá para usar uma meia calça por baixo. A camiseta, no geral, também gostei, só que as de cor branca vieram um pouco transparentes — opina a aluna do Ensino Médio.

Maitê e a colega de classe Nicole Freitas, 16, são duas das estudantes que vão poder utilizar o conjunto completo no próximo ano letivo.

— Eu dou uma nota 7. Embora pudesse ser melhor, é aceitável, o casaco é confortável, eu gosto do estilo da calça — considera Nicole.

O que dizem as CREs

A 4ª CRE, com sede em Caxias, atende às seguintes cidades: Antônio Prado, Cambará do Sul, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Jaquirana, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Picada Café, São Francisco de Paula e São Marcos.

A titular da coordenadoria, Cristina Boeira Fabris, avalia que a iniciativa começou de forma vagarosa, mas atingiu o fluxo desejado:

— Como foi a primeira vez que tivemos essa demanda, tivemos que aprender a fazer, fazendo. Nós sempre recebemos "feedback" positivo das peças. As peças que eu manuseei são de excelente qualidade. Se houve algum problema, foi alguma situação isolada. Houve uma excelente aceitação por parte de todos.

À frente da 16ª CRE, responsável por escolas de cidades como Bento, Carlos Barbosa, Garibaldi, Nova Prata e Veranópolis, Iraci Luchese Vasques, também aponta para um início difícil, que se desenrolou:

— As peças são maravilhosas, têm qualidade. Dão uma ideia de um colorido diferente: tem branco, tem verde, tem amarelo. Os estudantes estão aproveitando, principalmente os moletons com o frio, adolescente gosta disso. Agora, todo mundo recebeu. Só não recebeu quem entrou, por exemplo, no segundo semestre, mas as escolas têm estoque e passam uma para a outra.

Na área de Vacaria, Bom Jesus, São José dos Ausentes e região, a aceitação é boa, conforme a coordenadora da 23ª CRE, Gilvana Rissardi Baldin: