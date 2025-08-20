Geral

Seis meses depois, apenas metade dos uniformes prometidos pelo Estado foi entregue às escolas da coordenadoria regional de Caxias

Segundo a Secretaria da Educação (Seduc), resta a distribuição de quase 130 mil peças nas instituições da 4ª CRE. Apesar de elogiarem o visual, estudantes reclamam da chegada tardia do vestuário para inverno  

Luca Roth

