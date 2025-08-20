Geral

Debate sustentável 
Notícia

"Se temos algum lugar que a sensibilidade da sociedade pode fazer a mudança, esse lugar é o Brasil", diz Enrique Leff, um dos mais influentes pesquisadores sobre sustentabilidade

Reconhecido mundialmente como referência no debate sobre desenvolvimento e meio ambiente, está na Serra à convite da UCS, que irá lhe entregar o título Doutor Honoris Causa

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS