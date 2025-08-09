São José dos Ausentes e Cambará do Sul registram neve neste sábado

Como já era esperado, a neve voltou para a Serra neste sábado (9). O fenômeno se iniciou por volta das 7h10min e seguiu durante parte da manhã em Cambará do Sul e São José dos Ausentes.

Na sexta-feira (8), a Climatempo anunciou que existia a chance de precipitação invernal, que engloba tipos de chuva congelada, como chuva congelante ou até mesmo neve nas cidades dos Campos de Cima da Serra.

A neve veio com uma nova frente fria que se deslocou pelo Estado nesta semana, estabelecendo a quinta onda de frio do inverno.

Ainda que previsto, o fenômeno surpreendeu moradores e turistas pela intensidade em que foi registrado.

— Foi uma neve inesperada e não aconteceu como da outra vez, em 29 de maio, quando foram três momentos de neve, e que logo derreteu. A deste sábado persistiu com flocos grandes e, mesmo com o solo encharcado, acumulou na superfície, mudando nossa paisagem — diz Milena Velho, secretária de turismo de Ausentes.

A chegada da massa de ar polar nos últimos dias aumentou a procura por hospedagem no município ainda na sexta-feira(8), segundo Milena. Antes da neve, 50% dos cerca de 550 leitos disponíveis estavam ocupados. Depois do fenômeno, e ainda pela manhã, a secretaria de Turismo calcula que a ocupação tenha saltado para 70%.

Além do público que se hospeda na cidade e torce para que a neve retorne, Milena percebeu a chegada de grupos de pessoas vindas de cidades vizinhas e que devem passar o dia no município.

— São os "caçadores de neve" que chegam pra tentar conferir o fenômeno. Chegam em grupos e também movimentam a economia de alguma forma. Víamos a previsão do tempo, mas ninguém acreditou. Acordamos com a neve e ficamos muito felizes, principalmente pela intensidade que lembrou, por alguns minutos, a última grande neve de 2013 — relatou.

Valcir Santos Valim mora em São José dos Ausentes. Gabriel Costa / Agencia RBS

Mesmo para quem mora em São José dos Ausentes, como o servidor público Valcir Santos Valim, a neve foi uma surpresa:

— A gente mora aqui e sabe quando vai nevar. Hoje não tinha cara de neve, mas até a gente foi surpreendido. Acordo cedo sempre e fui surpreendido pela paisagem toda branca. Fiquei uma hora fazendo vídeos e mandando pra todo mundo. Está cada vez mais raro de nevar, é raro e rápido, mas é muito lindo — relata, enquanto se aquecia com um chimarrão ao lado do fogão à lenha.

São José dos Ausentes também registrou a menor temperatura do dia até o momento: 0,1ºC — mesma marca registra em Vacaria, também na Serra.

As rajadas de vento de aproximadamente 29 km/h aumentaram ainda mais a impressão de frio em Vacaria, com sensação térmica de -3,7ºC. A marca, no entanto, não superou a registrada em Cambará do Sul, nos Campos de Cima Serra, onde a sensação térmica foi de -10ºC.

Apesar da sensação de frio intenso, a mínima em Cambará do Sul foi de 2,1ºC. As rajadas de vento atingiram 35,6 km/h no município, conforme dados do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).

Frio e neve atraíram turistas para a região

A pedagoga Raiza Milioli veio para o RS nesta manhã. Gabriel Costa / Agencia RBS

Vindas de Meleiro, em Santa Catarina, a pedagoga Raiza Milioli veio até São José dos Ausentes com a filha Mariah, de 9 anos para tentar ver a neve. Foram três horas de viagem.

— A gente veio em busca da neve. Estava em casa e vi que o pessoal começou a postar vídeos daqui nas redes sociais de manhã cedo. Olhei pra filha e disse: 'vamos?' — relata.

Alan Musskopf e Juliana Franco, de Carazinho, garantiram fotos em São José dos Ausentes. Gabriel Costa / Agencia RBS

O casal Alan Musskopf e Juliana Franco, de Carazinho, também garantiu os registros da neve nesta manhã. Os dois viajavam de carro e decidiram parar no município:

— A gente estava vindo de viagem e iria passar por aqui. No meio da viagem, cedo, ficamos sabendo da neve e resolvemos parar aqui para tentar ver. Perdemos a neve, mas achamos o frio! É a primeira vez que estivemos na cidade e realmente faz juz à fama — afirma Musskopf.

Já virou tradição para a família da professora Lucilena Zavariz, de Turvo, Santa Catarina, viajar para Ausentes em busca da neve.

— A viagem é curta, não dá uma hora. A gente sempre vem quando tem chance de neve. Hoje perdemos, mas pegamos bastante frio, a gente gosta bastante. Não chegamos na hora da neve, mas o sonho continua — brinca.

Lucilena Zavariz e o marido vieram de Turvo, Santa Catarina, em busca da neve. Gabriel Costa / Agencia RBS