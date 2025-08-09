Geral

5ª onda de frio 
São José dos Ausentes e Cambará do Sul registram neve neste sábado

Fenômeno se iniciou por volta das 7h10min e seguiu por cerca de uma hora durante a manhã nos Campos de Cima da Serra

Pedro Zanrosso

Gabriel Costa

RBSTV

