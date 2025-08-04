Samae cancela serviços que poderiam causar falta de água em Caxias do Sul

O serviço que paralisaria o abastecimento de água do sistema Faxinal e que poderia afetar até 260 mil pessoas em Caxias do Sul nesta terça-feira(5) foi cancelado.
Programada para ocorrer a partir das 4h e se estender durante toda a manhã, a troca das válvulas na Estação de Bombeamento de Água Bruta na represa do Faxinal será realizada em outra data.
Condições técnicas e o clima chuvoso motivaram a decisão, que adia também a instalação de quatro comportas na Estação de Tratamento de Água (ETA) Parque da Imprensa, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Os serviços nos dois locais, segundo o Samae, serão realizados ao mesmo tempo para evitar a necessidade de duas paradas programadas. O Sistema Faxinal abastece 54% da cidade, cerca de 260 mil pessoas.