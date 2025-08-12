Saiba quais são os três objetos de Maria Antônia Vicenzi, candidata à corte da Festa da Uva, que ilustram sua personalidade

Maria Antônia Pereira Vicenzi tem 19 anos e representa a OX Cosméticos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

É desde criança que Maria Antônia Pereira Vicenzi planeja ser advogada. Para isso, já está no segundo semestre do curso de Direito da PUCRS. Paralelamente à vida de estudante, vive o pré-concurso de rainha e princesas da Festa da Uva de 2026.

Com 19 anos, não esconde que ser coroada para representar a festa não era nenhum sonho de criança, mas que se tornou logo após o convite e a participação nos encontros que contam a história da cidade onde nasceu.

Leitora de Agatha Christie, trocou a literatura de mistério nos últimos dias por “Crime e Castigo”, de Fyodor Dostoiévski por recomendação do pai, Fábio Vicenzi, 54, advogado especialista em Direito internacional. Neta, filha e sobrinha de advogados, a estudante sonha alto e quer ser juíza, como o avô que atuou em Caxias e Farroupilha.

Irmã mais velha de Martina, 14, a embaixatriz também ajuda nos trabalhos administrativos do salão de beleza da mãe, Lia Pereira, 44. Representante da OX Cosméticos, foi nesse ambiente que Maria Antônia teve contato, no concurso passado, com as embaixatrizes quando faziam um workshop sobre maquiagem e pela primeira vez pôde se imaginar no papel de soberana.

Três objetos que a definem

Sapatilhas de Balé



Embaixatriz dançou balé por dez anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

“O balé fez parte da minha vida por 10 anos e se não fosse ele não seria a pessoa que eu sou. Gosto de dizer que o balé me ensinou leveza, postura, força e determinação, então é um objeto super significativo na minha vida”.

Retrato da família

No porta retrato, foto com a irmã Martina e os pais Fábio e Lia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

“Minha família é minha base e sempre me apoiou em tudo que fiz, inclusive para me inscrever no concurso da Festa da Uva. É uma foto mais antiga, de 2018, mas que estamos todos juntos bem do jeito que gostamos”.

Código Civil

Com o Código Civil que representa sua futura profissão. Neimar De Cesero / Agencia RBS

“Tenho coleção de códigos e simboliza meu sonho de ser juíza como meu vô. Os objetos representam os pilares da minha vida, meu futuro profissional, minha família e um hobby que me ensinou muito”.

