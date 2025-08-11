Saiba por que a Região das Hortênsias, na Serra, tem esse nome

Em 2025, só em Gramado, foram plantadas 1,2 milhão de mudas, incluindo hortênsias, símbolo do local. Roni Rigon / Agencia RBS

A Região das Hortênsias, na Serra, recebe esse nome pela presença marcante das flores que embelezam cidades como Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Em 2025, só em Gramado, foram plantadas 1,2 milhão de mudas, incluindo hortênsias, símbolo do local.

Em Canela, foram plantadas mais 120 mil mudas somente em junho, com investimento de R$ 55 mil. Já Nova Petrópolis investe cerca de R$ 1 milhão por ano no cultivo de flores que resistem ao frio.

Leia Mais Conheça a coroa que será usada pela rainha da Festa da Uva 2026

A produção é feita nos hortos municipais, com distribuição gratuita para comunidades e agricultores. A floração das hortênsias está prevista para começar no fim de outubro.

Hortênsias são cultivadas e distribuídas em Gramado

O coordenador do Horto de Gramado, Márcio Pottratz, afirma que o objetivo é manter a cidade florida todos os dias.

A prefeitura planta hortênsias nas estradas de acesso e distribui mudas gratuitamente para comunidades do interior. Segundo o secretário de Agricultura de Gramado, Eliezer Lima, as mudas são replicadas por corte e doadas aos moradores.

— O objetivo é fazer com que cada colono, cada agricultor, sinta o pertencimento de morar em Gramado — afirma.

Flores resistentes ao frio em Nova Petrópolis

Em Nova Petrópolis, mudas de amor-perfeito são plantadas nos canteiros da praça central, um dos cartões-postais da cidade. A espécie de flor é uma das que suportam o frio intenso da Serra Gaúcha.

A cidade tem uma equipe dedicada ao cultivo de mudas, que são produzidas no horto municipal antes da distribuição. Só na praça central, foram plantadas 18 mil mudas este ano.

O coordenador do Horto de Nova Petrópolis, Clairton de Lima, destaca os cuidados com as flores durante os dias mais frios do ano:

Entre as variedades cultivadas estão ainda mini crisântemos, margaridas-do-cabo.

A secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Petrópolis, Denise Maltoni Bino, explica que o trabalho começa na praça central e se estende para os canteiros da avenida, margens e ruas laterais.