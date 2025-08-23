Ruas do bairro Universitário, em Caxias do Sul, terão bloqueio total para obras a partir de segunda

Sete ruas do bairro Universitário, em Caxias do Sul, terão bloqueio total na próxima semana, em razão de obras de implantação da rede coletora de esgoto realizadas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). Os trabalhos fazem parte do projeto que irá direcionar os efluentes da região até a Estação de Tratamento Tega.