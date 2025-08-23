Ruas do bairro Universitário, em Caxias do Sul, terão bloqueio total para obras a partir de segunda

Sete ruas do bairro Universitário, em Caxias do Sul, terão bloqueio total na próxima semana, em razão de obras de implantação da rede coletora de esgoto realizadas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). Os trabalhos fazem parte do projeto que irá direcionar os efluentes da região até a Estação de Tratamento Tega.
Os bloqueios começam na segunda-feira (25) e seguem até sexta (29). As intervenções estão sob responsabilidade da Construtora CFO.
Confira os trechos:
- Rua Irmão Francisco Bagatini, entre Dr. Gastão Festugatto e João Manoel Guedes Falcão: bloqueio total (início em 19/08 e término previsto para 26/8);
- Rua João Manoel Guedes, entre José de Carli e Irmão Francisco Bagatini: bloqueio total (início em 26/08 e término previsto para 29/08);
- Rua Ângelo Michelin, entre Roque Callege e Ivonete Lima Sales: bloqueio total (início em 18/08 e término previsto para 26/08);
- Rua Ivonete Lima Sales, entre Ângelo Michelin e José de Carli: bloqueio total (início em 26/08 e término previsto para 29/08);
- Rua Roque Callege, entre Ângelo Michelin e José de Carli: bloqueio total (início em 25/08 e término previsto para 29/08);
- Rua Doutor Gastão Festugatto, entre Virgílio Ramos e Irmão Francisco Bagatini: bloqueio total para repavimentação em paralelepípedos (início em 28/08 e término previsto para dia 02/09);
- Rua Virgílio Ramos, entre Noêmia Nabinger e Dr. Gastão Festugatto: bloqueio total para repavimentação em paralelepípedos (início em 22/08 e término previsto para 28/08);
- Rua Moreira César, entre Avelino Adamati e João Echer: repavimentação de calçadas, com bloqueios pontuais no corredor de ônibus (início em 04/08 e término previsto para 27/08).
Obras em outros pontos da cidade:
Colina Sorriso
- Rua Gal. Jacinto Maria Godoy, entre Virgílio Merlot e Humberto Bassanesi: bloqueio total para extensão de rede de esgoto e repavimentação em paralelepípedos (início em 19/08 e término previsto para 29/08).
Cristo Redentor
- Rua Lourenço Tomanini, entre a Rua Humberto de Campos e Rua Angelina Michielon: bloqueio total para extensão de rede de esgoto (início em 27/8 e término previsto para 29/8).
Desvio Rizzo
- Avenida Cristiano Ramos de Oliveira, entre Rua dos Girassóis e Vitório Lago: bloqueio total para execução de rede de drenagem, caixas coletoras e bocas de lobo;
- Rua Celestino Deitos, entre Rômulo Casagrande e João Florian: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos;
- Rua Rômulo Casagrande, entre Celestino Deitos e Ernesto Bernardi: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de rede de esgoto e repavimentação;
- Rua Nestor Domingos Rizzo, no trecho final próximo à Otto Scheifler: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto;
- Rua João Agostinho Balém, entre Nestor Rizzo e Alexandre Rizzo: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos;
- Rua Luis Pieruccini, trecho final próximo à Otto Scheifler: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto;
- Avenida Alexandre Rizzo, entre Ernesta Colleone e Sol Nascente: abertura de vala para execução de rede de drenagem, sem bloqueio de trânsito – obra na via lateral;
- Rua Antonio Nonnenmacher, trecho final próximo à Otto Scheifler: bloqueio parcial para execução de esgoto;
- Rua Celestino Deitos, esquina com a Nestor Domingos Rizzo: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto;
- Rua Alexandre Zattera, entre Cristiano Ramos de Oliveira e Romano Zattera: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto.
- Estrada Quinto Slomp: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.
São Luiz
- Rua Stella Giacomina Barpe Salvador, entre as ruas João Scallia e Rua Massimino Arcangelo Foscarini: bloqueio total para obra de desativação do sistema local de tratamento de esgotos Colina do Lago (início em 14/8 e término previsto em 27/8).
Centro
- Rua Hércules Galló, entre Visconde de Pelotas e Dr. Montaury: obras nas calçadas para substituição de rede de água;
- Rua Vinte e Cinco de Julho, entre Visconde de Pelotas e Dr. Montaury: bloqueios pontuais e parciais para substituição de rede de água.
Cruzeiro
- Av. Sirius (prolongamento): bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede no loteamento Jardim dos Reis.
Esplanada
- Bloqueios pontuais e parciais em várias ruas para pequenas extensões e interligações.
Fazenda Souza
- Estrada Municipal Patrício Pasquali: bloqueios pontuais e parciais para instalação de caixa de válvula.
Forqueta
- Estrada Menino Deus: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.
Nossa Senhora da Saúde
- Av. Carlos Jose Michelon: bloqueios pontuais e parciais para extensões de rede.
Santa Lúcia do Piaí
- Estrada Waldemar Bascheira, em Carapiaí: testes de rede, sem bloqueios.
São Virgílio
- Estrada Santo Bortolini: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.