RS-437, em Vila Flores, terá bloqueio total até 31 de agosto

A partir desta quinta-feira (21) até 31 de agosto, a RS-437 terá bloqueio total em Vila Flores em direção à Antônio Prado. A interdição começa às 8h no trecho entre o quilômetro 7,2 (entroncamento com a BR-470) até o km 9,2.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que a medida é necessária para realização de sondagens rotativas para os projetos de contenções de encostas da rodovia. Nesse processo, serão utilizados equipamentos de grande porte, por isso, é necessário bloquear totalmente a rodovia.

Leia Mais Radares de velocidade voltam a operar nas rodovias federais da Serra