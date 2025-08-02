Geral

Atenção!
Notícia

Rompimento de adutora afeta abastecimento em bairros da Zona Leste de Caxias

Situação pode impactar o Cruzeiro, São Luiz, Petrópolis, Campos da Serra, De Zorzi, loteamentos Treviso, Belvedere e arredores

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS