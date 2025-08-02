Rompimento de adutora afeta abastecimento em bairros da Zona Leste de Caxias

O rompimento de uma rede adutora de água tratada do sistema Faxinal, na Rua Antônio Broilo, está impactando o fornecimento de água em bairros da Zona Leste de Caxias do Sul na manhã deste sábado (2). Segundo informações do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), a situação pode impactar bairros como o Cruzeiro, São Luiz, Petrópolis, Campos da Serra, De Zorzi, loteamentos Treviso, Belvedere e arredores.