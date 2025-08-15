Geral

Circuito de 3.080 metros
Notícia

Revitalização do Autódromo de Guaporé busca recolocá-lo no calendário nacional dos grandes eventos

Além de melhorias na pista, Associação Guaporense de Automobilismo (AGA) busca recursos para construção de novos boxes e de uma torre de controle, além de um novo pit lane adequado para provas de longa duração

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS