Revitalização do Autódromo de Guaporé busca recolocá-lo no calendário nacional dos grandes eventos

Obras têm como foco principal a segurança e a modernização da estrutura. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, conhecido como Autódromo de Guaporé, está passando por um amplo processo de revitalização. Segundo o presidente da Associação Guaporense de Automobilismo (AGA), Marcelo Chaves, as obras têm como foco principal a segurança e a modernização da estrutura, sem alterar o traçado original da pista.

Conforme Chaves, as melhorias começaram na gestão anterior, cujo presidente da AGA era Silvio Borges. Naquela oportunidade, foi executada a ampliação das áreas de escape nas curvas 1 e 2. Atualmente, estão em andamento obras nas curvas 3 e 7, com recursos próprios da AGA, somando cerca de R$ 400 mil em investimentos. Há também, segundo ele, uma solicitação junto ao Executivo Municipal, que deve ser encaminhada ao Legislativo, para disponibilizar horas-máquina e acelerar a execução.

A ampliação das áreas de escape é uma das prioridades, seguindo padrões de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Além disso, está prevista a instalação de novas barreiras de pneus com parafusamento padrão CBA, feitas em etapas. No ano passado, também foi feita a revitalização da rede elétrica em toda a área de boxes, pit lane (área onde as equipes podem fazer a manutenção de seus carros durante uma corrida), reta e setor destinado ao público.

— Essas áreas de escape proporcionaram muito mais qualidade para o nosso autódromo. O circuito está muito bom. Pilotos como Rubens Barrichello, Felipe Massa e Cacá Bueno já correram aqui e destacaram a importância dessas melhorias. O Barrichello, inclusive, disse: façam tudo o que a CBA e a FGA (Federação Gaúcha de Automobilismo) solicitarem, mas não mexam no traçado, porque ele é extraordinário — orgulha-se o dirigente.

Além disso, há uma emenda parlamentar de R$ 250 mil do deputado federal Covatti Filho (Progressistas) para a curva 2, cujo contrato está prestes a ser assinado. Outra emenda, do deputado Sanderson (PL), prevê R$ 650 mil para novas etapas de obras e a aquisição de uma ambulância.

— É o único autódromo no Brasil que tem todas as curvas em ângulo, um circuito de 3.080 metros, onde já tivemos provas nacionais nas diferentes categorias, com destaque sempre para a Fórmula Truck, que correu aqui por muitos anos, o Sul-Americano de Fórmula-2, o Sul-Americano de Turismo e outras categorias nacionais, estaduais e regionais. Os pilotos realmente gostam muito de correr justamente por esses aspectos das curvas, do ambiente de Guaporé e do acolhimento que tem aqui — afirma Chaves.

Pista do autódromo possui 3.080 metros. Prefeitura de Guaporé / Divulgação

Além das melhorias na pista, a AGA busca recursos para grandes intervenções estruturais. Um projeto já foi apresentado à Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul para construção de novos boxes e de uma torre de controle dentro do padrão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), além de um novo pit lane adequado para provas de longa duração.

— Com os boxes novos, teremos um padrão de tamanho e disponibilidade de serviço dentro do que exige a CBA. Hoje, os boxes são deficitários, porque os carros são maiores e os nossos boxes se tornaram muito pequenos no atendimento — sintetiza.

O custo total para execução de toda a infraestrutura — boxes, torre, pit lane e áreas de escape — é estimado em R$ 14 milhões. Apenas a parte dos boxes exigiria cerca de R$ 6 milhões.

— Apresentamos esse projeto para a bancada gaúcha no Congresso, em 2023 e 2024, mas ainda não tivemos êxito nas solicitações — disse o presidente.

Em julho, o autódromo recebeu a visita do secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, e contou com a participação do prefeito de Guaporé, Odair Rosseto. No final do mês, a Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA) fez uma visita técnica ao espaço.

Muito além do automobilismo

Conforme Chaves, a revitalização do autódromo de Guaporé é estratégica não apenas para o esporte, mas também para a economia regional.

— Quando falamos de autódromo, não olhamos apenas para os apreciadores das provas. Ele impulsiona muito a economia, não só de Guaporé, mas de todo o Estado. Uma prova nacional movimenta oficinas, lojas de autopeças, postos de combustíveis, hotéis, restaurantes e aeroportos, desde a cidade-sede até os locais de origem das equipes — destacou.

A movimentação é intensa: o autódromo recebe atividades praticamente todos os fins de semana, incluindo motociclismo, arrancadas, ciclismo, corridas atléticas, exposições e treinamentos da Brigada Militar. Recentemente, o espaço recebeu a Mostra Guaporé, que atraiu 15 mil pessoas no primeiro final de semana de evento.