Revisão da tarifa de água e esgoto em Caxias do Sul passa a valer na próxima segunda-feira  

Contas ficarão mais caras a partir de outubro. Maria Antônia Pires / Samae / Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (1º), entra em vigor a revisão das tarifas de água e esgoto de Caxias do Sul. A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan/RS) calculou o índice em 4,83%.

Na prática, o consumidor irá pagar mais 34 centavos por metro cúbico. Dessa forma, o metro cúbico da água vai passar de R$ 7,01 para R$ 7,35. A tarifa mínima, atualmente de R$ 35,05, será de R$ 36,75. O aumento é válido para as faturas de outubro.

