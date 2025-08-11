Réu é absolvido em caso de professora encontrada morta em São Francisco de Paula, em 2011

O caso de Cleusa Borges do Amaral, encontrada morta em fevereiro de 2011, em São Francisco de Paula, aos 46 anos, teve um desfecho na Justiça na madrugada da última sexta-feira (8). O Tribunal do Júri absolveu por maioria o réu Mário Luiz Benetti, 62 anos, que era marido da professora.

Em nota, o Tribunal de Justiça (TJ) informou que a acusação pedia a condenação de Benetti por homicídio qualificado por recurso que dificultaria a defesa da vítima, com afastamento da qualificadora do motivo fútil. A defesa do réu argumentou com a tese de ausência de autoria e pleiteou a absolvição pelo quesito genérico (clemência). O Conselho de Sentença acolheu a tese da defesa e entendeu, por maioria, pela absolvição do acusado. A decisão aguarda o trânsito em julgado.

Segundo o promotor de Justiça do Ministério Público (MP) Ronaldo Lara Resende, que atuou na acusação ao lado do promotor João Francisco Ckless, Benetti foi absolvido pelo júri por quatro votos a três. Resende diz que, no entendimento do Júri, o réu teria cometido o crime. Porém, ao serem questionados se o homem deveria ser absolvido, a maioria respondeu de forma positiva. Nesse caso, como explica tecnicamente Resende, aconteceu uma absolvição por clemência.

Conforme o Código de Processo Penal (CPP), os jurados devem responder a três perguntas: se houve o crime, quem foi o autor e se ele deve ser absolvido. Quando a terceira é respondida de forma positiva, mesmo de forma contrária às duas primeiras, ocorre a absolvição por clemência.

Inicialmente, caso havia sido arquivado

O caso chegou a ser arquivado, por inicialmente ser tratado como suspeita de suicídio pelo Ministério Público (MP). Depois, em 2013, foi reaberto pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ) a partir de um pedido da defesa da família de Cleusa.

Benetti foi, então, acusado pelo homicídio da professora, a partir de denúncia oferecida pelo MP e tendo como base o inquérito da Polícia Civil.

Segundo relatado no processo, a professora foi encontrada com marcas de três disparos de arma de fogo. Enquanto a acusação sustentava que Cleusa teria sido morta pelo marido, a defesa afirmava que a professora teria atirado contra o próprio corpo. Conforme a defesa de Benetti, a professora sofria de depressão.

O que diz a família de Cleusa

O advogado Nereu Lima Filho, que representa a família de Cleusa e atuou como assistente da acusação, diz que a família estuda os próximos passos a serem seguidos juridicamente.

"Gostaria de salientar que os jurados reconheceram que a Cleusa não tirou a própria vida, mas, sim, ela foi morta. Os jurados reconheceram também que o réu Mário foi o autor dos disparos que causaram a morte de Cleusa. No entanto, decidiram por absolvê-lo. Esta absolvição é conhecida no direito penal como absolvição por clemência. Trata-se de um questionamento genérico feito aos jurados, incluído na lei processual penal desde 2008, em que se pergunta aos jurados se o réu deve ser absolvido, mesmo depois de reconhecida a autoria do crime. Na prática, mesmo sendo considerado o autor dos disparos que mataram Cleusa, os jurados decidiram por não puni-lo. A família ainda está estudando os próximos passos que serão tomados juridicamente", disse o advogado, em nota.

O que diz a defesa de Benetti

O advogado Gustavo Amoretti, que representou Benetti ao lado de José Antônio Paganella Boschi e Marcus Vinícius Boschi, declarou que houve episódios no processo em que o caso foi considerado como suicídio. Além do arquivamento inicial do caso, em 2023, a Justiça acatou a impronúncia do réu (quando o juiz não encaminha o acusado a julgamento popular por entender que não há provas suficientes de autoria ou de participação no crime). Com isso, o caso seria arquivado.

A partir de apelação no Tribunal de Justiça de Porto Alegre, Benetti foi a julgamento na última semana.