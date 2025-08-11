Geral

Tribunal do Júri
Notícia

Réu é absolvido em caso de professora encontrada morta em São Francisco de Paula, em 2011

Mário Luiz Benetti era acusado pela morte de Cleusa Borges do Amaral. Defesa sustentava que mulher tinha tirado a própria vida. Absolvição foi por maioria no Conselho de Sentença

Bruno Tomé

