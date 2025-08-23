Geral

Bastidores
Notícia

Retoque no cabelo e maquiagem, fé e sorrisos: como é o camarim das candidatas a rainha da Festa da Uva

O espaço fica numa sala aos fundos do palco onde ocorre o desfile às 20h

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS