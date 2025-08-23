Retoque no cabelo e maquiagem, fé e sorrisos: como é o camarim das candidatas a rainha da Festa da Uva

Em uma sala aos fundos do palco montado para a escolha da nova rainha e princesas da Festa Nacional da Uva, as 12 candidatas aguardam ansiosas e sorridentes pelo momento de pisar no palco e desfilar em frente às torcidas.

Logo na entrada do ambiente, em uma mesa, estão os cheques e troféus que as torcidas mais original, animada e organizada ganharão. Ao lado, estão os buquês que o trio eleito receberá ao ser anunciado.

No camarim, as embaixatrizes têm à disposição chás, frutas e uma mesa com frios. A maquiadora Bianca Gabrielle também está a postos para os últimos ajustes na maquiagem e nos cabelos. Quem aproveitava o serviço de Bianca era a embaixatriz Maria Antônia Vicenzi, que retocava o babyliss do cabelo.

Num misto de alegria e nervosismo, as embaixatrizes recorrem à fé para trazer calma no momento do desfile, que inicia às 20h.

As candidatas Jovana Ecker Varela e Letícia Comin da Silva, por exemplo, embutiram terços nos vestidos. Já a embaixatriz Eduarda Brinker trouxe na barra do vestido mensagens de amigos e familiares costuradas na parte de dentro do traje.

Momentos antes do período em que a imprensa pode entrar na sala reservada, as embaixatrizes tiveram um último momento com o corpo de jurados, que as entrevistou ainda na tarde de sexta-feira (22).

Como será a escolha

O protocolo deverá se iniciar, pontualmente, às 20h, com as falas de autoridades. Na sequência, as 12 candidatas desfilam individualmente, em ordem alfabética, em uma passarela em formato de "T", de 30 metros, na quadra do ginásio. O público também poderá acompanhar todos os detalhes por telões.

Após, está previsto um desfile coletivo e coreografado. A cerimônia seguirá, então, com a apresentação das torcidas, com 40 segundos para cada.

Enquanto os jurados tomam a decisão, o público acompanha o show do músico Vitor Kley. A apresentação do gaúcho, nascido em Porto Alegre, que é reconhecido por sucessos como O Sol e Morena, deve durar uma hora e 20 minutos.

O momento mais esperado da noite deve ocorrer nos primeiros minutos da madrugada de domingo (24). Primeiramente, serão conhecidas as princesas, por ordem alfabética. A rainha será nomeada e coroada em seguida.