Reitora da UFRGS anuncia método de ensino inovador e número de alunos para os cursos em Caxias do Sul

A reitora da UFRGS, Márcia Barbosa, foi convidada para apresentar o projeto do Campus Serra na AL.

A extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul terá, inicialmente, 2,8 mil vagas para os seis cursos já anunciados, divididos em 400 alunos em duas graduações e 500 nas demais. Ainda, a reitora da instituição, Márcia Barbosa, frisou a parceria com as empresas para aulas mais práticas. A previsão para o início das atividades é 2026.

Durante a apresentação do projeto do Campus Serra na Assembleia Legislativa (AL), em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (18), a reitora explicou que a extensão trabalhará com métodos de ensino mais inovadores como aprendizagem ativa, "Mão na Massa", estágios e aulas sincronizadas, extensão e pós-graduação desde o início, salas de aula diferenciadas e outras iniciativas.

— Vamos ter salas de aulas diferentes, porque vão ser de aprendizagem ativa, em que uma pessoa ensina a outra e tem trocas, e essa é a força da diversidade. No caso da "Mão na Massa", vamos estar construindo as coisas em sala de aula e muito impulsionados com a nossa relação com o setor público e privado. E vamos estar trazendo o ensino e o trabalho juntos. Então, empresas, vocês vão ver, nós vamos ter aula aí dentro — explicou Márcia.

Sobre verbas, a UFRGS já solicitou ao Ministério de Educação (MEC) um aumento de R$ 60 milhões para R$ 75 milhões para aquisição do prédio, obras e equipamentos. Esse acréscimo ainda está em avaliação, tal qual a compra da estrutura que será a sede da extensão. Até o momento, três locais estão sendo estudados: o Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS), o antigo prédio da FSG, na área central da cidade e um terceiro, que ainda não foi visitado.

Para as despesas obrigatórias, é pedida a suplementação orçamentária de cerca de R$ 6 milhões no primeiro ano, chegando a R$ 11 milhões no quinto ano. Ainda em 2025, se concretizada a compra de um dos prédios, o MEC já aprovou o custeio extra de cerca de R$ 1 milhão para organização do espaço físico.