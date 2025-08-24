Geral

Soberana
Notícia

Rainha da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul, Elisa dos Santos Pereira d’Mutti viverá reinado que já nasce como continuação de um legado

Soberana eleita na noite de sábado recepcionou o Pioneiro neste domingo para um café da manhã com a família, na Linha 40

Andrei Andrade

