Rainha da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul, Elisa dos Santos Pereira d’Mutti viverá reinado que já nasce como continuação de um legado

Estudante do quarto de semestre de Direito, Elisa considerou que esta era a hora certa para concorrer. Mesmo aos 20 anos, se considera madura e preparada para o compromisso Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ao receber a reportagem do Pioneiro para um café da manhã neste domingo, dia seguinte à coroação como rainha da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul, Elisa Pereira dos Santos d’Mutti logo revelou que ainda não havia dormido. Isso porque já tinha visto e revisto diversas vezes os principais momentos da noite consagradora no Ginásio do Sesi.

- Nós saímos do ginásio quando disseram que precisavam apagar as luzes, por volta das 3h30min, e reunimos alguns amigos para ir até a casa do meu namorado (Henrique Bazei, 21) e continuar a comemoração. Assistimos aos vídeos do desfile e da coroação diversas vezes, mas nem assim eu consegui assimilar, até agora, o que aconteceu - exclama a moradora da Linha 40, que representou a S.E.R. Caxias e a Vinhedos Papéis no concurso.

Com 20 anos completados em julho, Elisa é mais jovem que as últimas rainhas eleitas. Apesar da pouca idade, contudo, a estudante de Direito sabia que esta seria a chance ideal para buscar realizar o sonho:

- Sei da minha maturidade, da minha resiliência, mas também levei em conta a questão acadêmica. Daqui a dois anos vou ter de estar muito focada na profissão que vou iniciar, com prova da OAB, talvez alguma prova para concurso público…Certamente não teria a mesma condição de me dedicar inteiramente à Festa como tenho agora.

Outro fator que a encheu de confiança é saber que a vocação para o reinado já está no seio familiar: a mãe, Letícia dos Santos Pereira, 52, foi rainha da Festa da Bergamota de São Sebastião do Caí em 1990, de maneira ainda mais precoce: tinha 17 anos. As coincidências, aliás, não param por aí.

- A mãe concorreu para a 35ª edição da festa, assim como eu, e foi há exatos 35 anos. E a torcida dela também foi eleita a mais animada, assim como a minha - destaca Elisa.

“Fui transportada no tempo”, diz a mãe

Comunicando-se através de tecnologia assistiva, com as falas sendo geradas por computador através do reconhecimento de sinais faciais devido à progressão de uma doença neurodegenerativa diagnosticada em 2022, Letícia diz ter vibrado muito com a conquista da filha, esbanjando bom humor e espirituosidade na resposta:

- Eu gritei muito! Mesmo essa não sendo a minha especialidade agora.

A mãe, que por 22 anos trabalhou como oficial da Justiça Federal, conta ainda que o desfile de sábado a fez reviver emoções sentidas 35 anos atrás:

- Fui transportada no tempo. Cada momento em que a Elisa passou pelo palco me emocionou muito.

Apesar de não ter tido tempo ou espaço para refletir intimamente sobre as razões que a fizeram ser eleita, Elisa considera que o seu comprometimento com o pré-concurso foi a chave para ter agradado a Comissão Comunitária e os jurados.

Banhada a ouro, coroa da edição de 2025 da Festa da Uva foi criada pelo designer Carlos Bacchi Neimar De Cesero / Agencia RBS

- Os jurados ficam apenas dois dias com a gente, e é claro que são momentos decisivos. Principalmente o desfile, que é quando a candidata transmite a sua essência, quem ela é. Mas sou muito grata pela confiança das mulheres da Comissão, porque são elas que estão sempre com as candidatas, conhecendo nossas individualidades, se respeitamos vestimentas, prazos e horários. E sei que tudo isso pesou muito - analisa.

Projetando a festa, que irá ocorrer de 19 de fevereiro a 5 de março do ano que vem, a rainha confia que estará não apenas à frente de um trio (completado pelas princesas Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva), mas de um grupo de mulheres que demonstraram estar à altura da responsabilidade de representar o evento maior de Caxias do Sul.

- Tenho um carinho enorme tanto pela Letícia quanto pela Júlia, sei o quanto elas são preparadas e incorporam os valores da festa. Ao longo do pré-concurso eu vi o crescimento de todas as embaixatrizes e com elas não foi diferente. Mas representar a festa é um compromisso assumido por 12 mulheres e é um privilégio estar à frente deste grupo. Será uma Festa da Uva grandiosa.