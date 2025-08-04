Radares começam a multar em Caxias do Sul nesta terça-feira; veja no mapa a localização dos equipamentos

Redutores de velocidade instalados em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Dez radares instalados pela prefeitura começam a multar nesta terça-feira (5) em Caxias do Sul. São os redutores posicionados nas perimetrais Ruben Bento Alves e Bruno Segalla. O limite de velocidade é de 60 km/h e as infrações seguem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No total, 26 controladores de velocidade foram instalados em Caxias. Os outros 16, que estão espalhados por bairros do município, entram em operação a partir de domingo (10).

No caso destes outros pontos, o limite de velocidade é de 40 km/h. As exceções são os aparelhos instalados na Rua Moreira César, na ligação com a RS-122 em direção a Flores da Cunha, em que o limite também é de 60 km/h.

Confira abaixo onde estão os radares instalados pela prefeitura de Caxias:

Como funciona

De acordo com a comunicação da prefeitura, 98% dos motoristas já respeitavam o limite de velocidade dos radares instalados. A administração considerou o risco de acidentes por excesso de velocidade e a proximidade de escolas para definir os pontos.

Segundo a administração, os locais também seguem determinações do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana do Município (Planmob).

O secretário adjunto de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM), Alfonso Willembring Júnior, acrescenta também que os aparelhos contribuem para o cercamento eletrônico de veículos na cidade por meio de câmeras dotadas de sistema de reconhecimento de caracteres (OCR) para finalidade de reconhecimento de placas (LPR).

Dúvidas

Como é o funcionamento?

O funcionamento dos redutores de velocidade é o mesmo dos equipamentos instalados nas rodovias estaduais e federais. Eles apenas registram a velocidade e a imagem do veículo.

Qual a multa?

As infrações por excesso de velocidade seguem o artigo 218 do CTB. São três penalidades, definidas por quanto o condutor passou acima nos radares. Os valores variam de R$ 130 a R$ 880:

Infração média: quando a velocidade for superior a máxima em até 20%. A multa é de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Infração grave: quando a velocidade for superior a máxima em mais de 20% e até 50%. A multa é de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Infração gravíssima: quando a velocidade for superior a máxima acima de 50%. Multa de R$ 880,41 (R$ 293,47 multiplicado por três) e suspensão do direito de dirigir.

Existe tolerância?

Conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a tolerância nos equipamentos com limite de até 100 km/h é de 7 km/h.

Controladores nas Perimetrais

O limite de velocidade é de 60 km/h.

Perimetral Ruben Bento Alves, em frente ao condomínio Residencial das Flores;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Amazonas, no bairro Jardim América;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Ambrósio Fasoli, no bairro Universitário;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Moreia César, no bairro São José;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao Centro Municipal de Esporte e Lazer — Ginásio Enxutão;

Perimetral Ruben Bento Alves, após a rotatória no cruzamento com a Rua Carlos Bianchini, sentido à Casa de Pedra;

Perimetral Bruno Segalla na interseção com a Rua Giacomo Varaschin;

Perimetral Bruno Segalla na interseção com a Avenida Rio Branco;

Perimetral Bruno Segalla, próximo ao cruzamento com a Avenida Salgado Filho;

Perimetral Bruno Segalla, próximo ao Batalhão de Polícia Ambiental.

Controladores em outros pontos

O limite de velocidade em outros pontos é de 40km/h, com exceção dos radares na Rua Moreira César, no bairro Fátima, em que o limite é de 60 km/h.

Rua Ivo Remo Comanduli, na descida dos pavilhões da Festa da Uva;

Rua Moreira César, no bairro Fátima (na subida em direção a Flores da Cunha via RS-122)*;

Rua Moreira César, no bairro Fátima (no sentido de chegada de Flores da Cunha em direção à Perimetral Norte)*;

Avenida São Leopoldo, próximo ao cruzamento com as ruas Sarmento Leite e Visconde de Pelotas;

Rua Rodrigues Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Mariano Mazzochi;

Rua Luiz Covolan, próximo ao cruzamento com a Rua Ernesto Zanrosso (junto ao posto de combustíveis);

Rua Luiz Covolan, próximo ao cruzamento com a Rua Ernesto Zanrosso;

Rua Cristiano Ramos de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Maria Blandina Rigoni;

Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Professora Mari Ione Caselani;

Rua Vinte de Setembro, quase na esquina com a Rua Venâncio Aires;

Rua Visconde de Pelotas, pouco depois do cruzamento com a Rua Ernesto Alves;

Rua Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a Rua Carlos Dutra Viana;

Avenida Dr Mário Lopes, próximo à Associação Criança Feliz, sentido em direção à Rota do Sol;

Avenida Dr Mário Lopes, próximo à Associação Criança Feliz, sentido em direção a Rua Moreira César;

Rua Jacob Luchesi, entre a rótula com a Rua Ernesto Zanrosso e a RS-122, em direção a rodovia estadual;

Rua Jacob Luchesi, entre a rótula com a Rua Ernesto Zanrosso e a RS-122, em direção ao bairro Santa Lúcia.



