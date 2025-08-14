Quatro pessoas ficam feridas em acidente com três veículos na Rota do Sol, em Caxias do Sul

Automóvel capotou com o impacto e parou na margem da rodovia na altura de Vila Seca. Porthus Junior / Agencia RBS

Quatro pessoas foram atendidas pelo Samu após se envolverem em um acidente com três veículos na Rota do Sol (RS- 453), em Caxias do Sul. Por volta das 12h30min desta quinta-feira (14), uma caminhonete S-10 que fazia o sentido Litoral-Serra colidiu em um automóvel Kwid que vinha no sentido contrário.

Seguindo atrás do Kwid, um Ford Ka também se envolveu no acidente e capotou na margem da rodovia. O motorista do automóvel, de 25 anos, foi retirado das ferragens consciente e com ferimentos leves.

Ocupante do Kwid, um homem de 45 anos também precisou de atendimento no local. Motorista e caroneira da caminhonete, um homem e uma mulher de 66 e 63 anos foram encaminhadas ao hospital com lesões leves.