Público prioritário vacinado contra a gripe não chega a 50% em Caxias do Sul

Dose da vacina contra a gripe. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

O número de pessoas vacinadas contra a gripe (Influenza) em Caxias do Sul subiu para 136.527 pessoas, conforme atualização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) desta terça-feira (12). Do outro lado, o grupo prioritário, composto por gestantes, crianças e idosos, não chega a 50% de imunizados.

Segundo a pasta, apenas 49,53% desse grupo recebeu dose da vacina. Ou seja, são cerca de 60 mil pessoas. Em Caxias, o grupo prioritário é composto por 121.697 pessoas. O público-alvo é mais suscetível a desenvolver casos graves, que podem acarretar futuras complicações.

Conforme o painel de Hospitalizações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a cidade conta com 936 internações, contabilizando 98 óbitos. É o segundo município do Estado com mais mortes, atrás apenas de Porto Alegre, com 99 casos.

— Observamos que nos momentos do início da campanha houve uma adesão bem positiva para alguns grupos, principalmente os idosos. Mas, ao longo do tempo, vem diminuindo essa adesão e o público que menos se vacinou foi o das crianças menores de seis anos. Reforçamos a necessidade de proteção. As 48 unidades estão abastecidas para o atendimento do público prioritário e do público geral. Reforçamos a necessidade de se vacinar como uma medida protetiva contra a Influenza e agravamento da patologia — afirmou a diretora técnica da Vigilância Epidemiológica da SMS, Magda Beatris Teles.

A vacina contra a Influenza está disponível para o público em geral nas unidades básicas de saúde (UBS) de Caxias. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. As UBSs que atendem com horário estendido são Reolon e Vila Ipê, das 8h às 19h; e Cinquentenário, Eldorado, Esplanada, Cruzeiro e Desvio Rizzo, das 8h às 20h.

Conforme a assessoria da pasta, são realizadas também diversas ações para a aplicação de vacinas em empresas, escolas, espaços de acolhimento de crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social, em comunidade terapêutica, dentre outras.