Geral

Influenza
Notícia

Público prioritário vacinado contra a gripe não chega a 50% em Caxias do Sul

De acordo com a atualização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nesta terça-feira (12), foram aplicadas 136.527 doses no município. Ao mesmo tempo, a cidade conta com 936 hospitalizações pela doença, contabilizando 98 óbitos pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS