Não há mais vagas de estacionamento no Sesi para a escolha da rainha e princesas da Festa da Uva 2026

Evento ocorre de forma inédita, no Ginásio do Sesi, em Caxias, na noite deste sábado Alana Fernandes / agência RBS

O público começou a chegar para assistir ao evento de escolha da rainha e das princesas da Festa da Uva de 2026 por volta das 18h deste sábado (23). De forma inédita, o concurso que elegerá a nova corte é realizado no Ginásio do Sesi (Rua Ciro de Lavra Pinto, 818, Interlagos). Doze embaixatrizes desfilarão em busca do título principal.

Por volta de 19h20min, o fluxo de veículos se intensificou e acabaram as vagas de estacionamento. Durante alguns minutos, houve interrupção da entrada de motoristas de aplicativo, o que fez com que algumas pessoas tivessem que descer na entrada principal, sob a chuva, o que gerou reclamações. Após negociação, foi retomada a entrada de veículos somente para desembarque de passageiros.

Há fiscalização da Brigada Militar e de agentes da Secretaria de Trânsito.

As torcidas das 12 candidatas já começam a aquecer o ambiente no Ginásio do Sesi com tambores, trombones e bandeiras. Os grupos de apoiadores estão com roupas com o rosto das candidatas favoritas, chapéus iluminados com led e bandeirinhas.

O protocolo deverá se iniciar, pontualmente, às 20h, com as falas de autoridades. Na sequência, as 12 candidatas desfilam individualmente, em ordem alfabética, em uma passarela em formato de "T", de 30 metros, na quadra do ginásio. O público também poderá acompanhar todos os detalhes por telões.

Após, está previsto um desfile coletivo e coreografado. A cerimônia seguirá, então, com a apresentação das torcidas, com 40 segundos para cada.

Enquanto os jurados tomam a decisão, o público acompanha o show do músico Vitor Kley. A apresentação do gaúcho, nascido em Porto Alegre, que é reconhecido por sucessos como O Sol e Morena, deve durar uma hora e 20 minutos.