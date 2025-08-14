Publicada licitação para construção de UBS no bairro Nossa Senhora das Graças, em Caxias

A UBS será construída na Rua Wally Beretta Ribeiro Mendes. Escritório de Projetos da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas / Divulgação

O edital de licitação para a construção da Unidade Básica de Saúde Imigrante, no Bairro Nossa Senhora das Graças, foi publicado nesta quinta-feira (14) pela prefeitura de Caxias do Sul. A UBS será construída na Rua Wally Beretta Ribeiro Mendes.

O regime é de empreitada global, com valor total da contratação de R$ 3.871.144,66. A abertura da concorrência eletrônica ocorre dia 29 de agosto, a partir das 9h, via Portal de Compras do Governo Federal.

Parte do recurso para a construção da área é do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Saúde), do governo federal, com valor de R$ 2,4 milhões. O restante é contrapartida do município no valor de mais de R$ 1,4 milhão.