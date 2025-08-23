Projeto para transformar lixo em energia protocola licença para instalação de usina teste em Caxias do Sul

Reator de menor capacidade foi utilizado na fase de análise dos resíduos. Marcelo Godinho / Divulgação

Na última quinta-feira (21), a Universidade de Caxias do Sul (UCS) protocolou, junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), a solicitação da licença de instalação (LI) da usina teste para transformação de lixo em energia. O empreendimento deverá ser instalado no aterro sanitário Rincão das Flores, na localidade do Apanhador, em Caxias do Sul, com capacidade inicial para processar cinco toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia.

No mesmo dia em que foi protocolada a licença, o coordenador técnico do projeto Resíduos Serra – RS UP e responsável pelo Laboratório de Energia e Bioprocessos da UCS, professor Marcelo Godinho, expôs os detalhes aos municípios que integram a iniciativa.

Godinho explicou que, no momento, é esperada a emissão da licença de instalação pela Fepam. Ressaltou ainda que a usina possui um projeto executivo pronto e que há um valor estimado para a construção do local. Segundo ele, os recursos devem ser buscados paralelamente. A solicitação da licença de instalação é acompanhada pela equipe técnica da UCS.

— É um projeto muito inovador. Será a primeira licença de instalação para um processo de reaproveitamento térmico de resíduo sólido urbano no Rio Grande do Sul. Então, consistirá em algo muito impactante para o Estado e para o país. A nossa meta é evitar a destinação de resíduos para o aterro. Todo o resíduo sólido urbano se transformaria em produtos, retornaria à comunidade como algo útil para a sociedade — detalhou.

A geração de energia a partir dos resíduos ocorre por meio de processos como a pirólise, que decompõe materiais por meio do calor e resulta em combustível líquido e também em uma espécie de biocarvão, que pode ser utilizado na produção de biofertilizantes. Outro tratamento é a biodigestão do chorume (o líquido gerado pelo lixo) que resulta em gás que pode ser utilizado como combustível.

Esta é a segunda fase do projeto Resíduos Serra – RS UP, que deve ser finalizada após a expedição da licença de instalação. Atualmente, são consorciados à iniciativa os municípios de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Serafina Corrêa, Bom Jesus e São Marcos. Na primeira etapa, iniciada em 2021, 32 municípios da Serra tinham aderido ao projeto.

Cronologia do projeto

Em 2019, o Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra) , pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga) buscou a UCS para desenvolver o projeto;

Em 2022, pós restrições da pandemia de coronavírus, o projeto foi retomado com etapas laboratoriais;

Em dezembro de 2022, o RS UP solicitou à Fepam uma licença prévia para a instalação de unidade teste no Rincão das Flores;

No início de 2023, os 32 municípios receberam um relatório com os resultados do estudo. Os resultados são fruto da análise de resíduos coletados em cada município, proporcionalmente ao número de habitantes de cada um;

Em agosto de 2023 foi expedida a licença prévia para a instalação da unidade de teste (o licenciamento ambiental tem três etapas: a licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação);

Atualmente, na fase dois, foi encaminhado o protocolo de pedido de licença de instalação.

Entenda o projeto

O projeto Resíduos Serra (RS UP) constitui-se no desenvolvimento de alternativas tecnológicas que buscam a destinação sustentável de resíduos sólidos urbanos (RSUs), transformando-os em energia e produtos .

(RSUs), transformando-os em . A partir do processo de pirólise (decomposição térmica na ausência ou deficiência de oxigênio) podem ser obtidos como produtos o char, o óleo de pirólise e o gás de síntese, enquanto no processo de pirólise combinado com reforma catalítica também pode ser obtido o hidrogênio (H2). Já no processo de biodigestão de lixiviado pode ser obtido biogás ou, ainda, biometano.

O RS UP é uma iniciativa idealizada pelo Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra), pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga) e pela Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne), responsáveis pela governança do projeto.