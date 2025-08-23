Geral

Destino sustentável
Notícia

Projeto para transformar lixo em energia protocola licença para instalação de usina teste em Caxias do Sul

UCS realizou o pedido junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Tecnologia vai permitir decompor resíduos sólidos que hoje são destinados a aterros

Pablo Ribeiro

