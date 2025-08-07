Programação do 1º Festival de Balonismo e Manobras Radicais, em Caxias do Sul, segue neste fim de semana

O 1º Festival de Balonismo e Manobras Radicais, em Caxias do Sul, segue com programação a partir desta sexta-feira (8). No último fim de semana, o evento reuniu cerca de dez mil pessoas no Parque da Festa da Uva. No domingo (3), a programação foi cancelada, devido à chuva.
Os ingressos comprados para o último domingo (3) são válidos para um dos dias deste fim de semana. Os bilhetes, a partir de R$15, podem ser adquiridos no site Ingresso Nacional. Crianças menores de seis anos não pagam. Pessoas com deficiência também não pagam, incluindo o direito a um acompanhante (caso seja necessário).
Confira a programação deste final de semana:
Sexta-feira (8)
- 18h: Abertura do parque
- 20h: Show Balão do RS
- 20h30min: Night Glow
- 21h: Show do Balão especial
- 21h: Sessão de fotos com Patrulha Canina
- 22h: Banda Champion
Sábado (9)
- 11h: Abertura do parque
- 11h: Dj Burn
- 14h: Brunão vibes
- 16h: Balonismo
- 16h30min: Show Balão palhaço
- 17h: Sessão de fotos com Masha e o Urso
- 19h: Manobras de motos, truck e carros
- 20h: Night Glow
- 20h30min: Dj Jeronimo
- 21h: Rodrigo Jeaguer
- 22h30min: Cogumelo Plutão + Bruno Boncini
Domingo (10)
- 10h: Abertura do parque
- 11h: Sheila e Adrieli
- 13h: Kadosh
- 14h: Teatro de cachorros
- 15h: Show infantil com personagens Sonic, Masha e o Urso e Patrulha Canina
- 16h: Balonismo
- 17h: Manobras de truck e carros
- 18h: Cia Show 4
*Programação com balões depende das condições climáticas favoráveis