Programação do 1º Festival de Balonismo e Manobras Radicais, em Caxias do Sul, segue neste fim de semana

Evento ocorre no Parque da Festa da Uva. Maykon M. / Divulgação

O 1º Festival de Balonismo e Manobras Radicais, em Caxias do Sul, segue com programação a partir desta sexta-feira (8). No último fim de semana, o evento reuniu cerca de dez mil pessoas no Parque da Festa da Uva. No domingo (3), a programação foi cancelada, devido à chuva.

Os ingressos comprados para o último domingo (3) são válidos para um dos dias deste fim de semana. Os bilhetes, a partir de R$15, podem ser adquiridos no site Ingresso Nacional. Crianças menores de seis anos não pagam. Pessoas com deficiência também não pagam, incluindo o direito a um acompanhante (caso seja necessário).

Leia Mais Cronistas da Serra: nova coletânea que valoriza autores regionais terá lançamento neste sábado

Confira a programação deste final de semana:

Sexta-feira (8)

18h: Abertura do parque

Abertura do parque 20h: Show Balão do RS

Show Balão do RS 20h30min: Night Glow

Night Glow 21h: Show do Balão especial

Show do Balão especial 21h: Sessão de fotos com Patrulha Canina

Sessão de fotos com Patrulha Canina 22h: Banda Champion

Sábado (9)

11h: Abertura do parque

Abertura do parque 11h: Dj Burn

Dj Burn 14h: Brunão vibes

Brunão vibes 16h : Balonismo

: Balonismo 16h30min: Show Balão palhaço

Show Balão palhaço 17h: Sessão de fotos com Masha e o Urso

Sessão de fotos com Masha e o Urso 19h: Manobras de motos, truck e carros

Manobras de motos, truck e carros 20h: Night Glow

Night Glow 20h30min: Dj Jeronimo

Dj Jeronimo 21h: Rodrigo Jeaguer

Rodrigo Jeaguer 22h30min: Cogumelo Plutão + Bruno Boncini

Domingo (10)

10h: Abertura do parque

Abertura do parque 11h: Sheila e Adrieli

Sheila e Adrieli 13h: Kadosh

Kadosh 14h: Teatro de cachorros

Teatro de cachorros 15h: Show infantil com personagens Sonic, Masha e o Urso e Patrulha Canina

Show infantil com personagens Sonic, Masha e o Urso e Patrulha Canina 16h: Balonismo

Balonismo 17h: Manobras de truck e carros

Manobras de truck e carros 18h: Cia Show 4