Programação de Natal em Caxias do Sul terá roda-gigante na Praça Dante Alighieri e túnel iluminado na Júlio de Castilhos 

Túnel iluminado será instalado na Avenida Júlio de Castilhos, na área central da cidade. Proyfe Brasil / Reprodução

O Brilha Caxias, programação de Natal de Caxias do Sul, foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (27), com um espetáculo cênico no Largo da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. As grandes novidades desta edição são a instalação de uma roda-gigante na Praça Dante Alighieri e um túnel de iluminação em seis quadras da Avenida Júlio de Castilho.

Para o vice-prefeito e coordenador da ação, Édson Nespolo, o túnel de iluminação é a principal novidade desta edição. Após instalado, ele ficará de forma permanente na avenida. O investimento da prefeitura é de cerca de R$ 8 milhões.

— É um túnel de iluminação que vai ficar permanente, da agora em diante, na Júlio. Então, ela vai servir para o Natal, mas depois ela vai servir para divulgar a festa da uva, com as cores da uva, depois Páscoa, depois a gente pode usar para o Outubro Rosa, tu pode usar para a Semana Farroupilha, com as cores da bandeira do Rio Grande, enfim — explica Nespolo.

A abertura oficial da programação está marcada para o dia 18 de novembro. A data reserva, além do início da operação da roda-gigante, o lançamento da decoração natalina na praça central, a casa do Papai Noel e dos duendes, e o início do Natal nos Bairros.

A roda-gigante deve funcionar até o dia 28 de dezembro, enquanto a decoração natalina ficará montada até 6 de janeiro de 2026. A roda-gigante é para servir como uma promoção junto ao comércio. Nespolo explica que os consumidores devem ganhar a entrada para a atração. Ou seja, para que as pessoas possam andar nela de forma gratuita.

Para a abertura do Brilha Caxias, promovido pela prefeitura e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, está previsto um show com a Família Lima.

Outra novidade é a decoração natalina com iluminação que será montada em diferentes pontos da cidade. Os prédios da CDL, prefeitura e Câmara de Vereadores serão contemplados.

A edição de 2025 também contará com programação cultural, com espetáculos em pontos como a Estação Férrea, em distritos, nos bairros e em frente ao Magnabosco, com o Grande Espetáculo de Natal.

— Projeto que emociona, valoriza nossa cidade e movimenta a economia local. Foi com grande satisfação que recebemos o convite do prefeito Adiló Didomenico e do vice Édson Nespolo para reunir as forças nessa iniciativa — destacou o presidente do CDL Caxias, Mauro Andreazza.

Após o evento de lançamento da programação, um espetáculo dirigido por Maysa Stedile foi encenado aos presentes. A apresentação contou com cênica de Akácio Camargo e Maria Lilith. Ainda, o evento contou com o musical de Dâmaris Agnes Gianini e com os solistas Diogo Olibone e Dâmaris Agnes Gianini. O espetáculo culminou na aparição do Papai Noel em pleno agosto, na Estação Férrea.

Confira a programação completa:

Decoração Natalina ​

De 18 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026​

Local: Praça Dante Alighieri e Av. Julio de Castilhos​

Roda Gigante​

De 18 de novembro a 28 de dezembro​

Local: Praça Dante Alighieri​

Papai Noel e Duendes​

De 18 de novembro a 21 de dezembro​

Local: Praça Dante Alighieri​

Natal nos Bairros​

De 18 de novembro a 21 de dezembro​

Local: distritos e comunidades​

Eventos

Abertura do Natal Brilha Caxias – Inauguração da Praça da Estação​

Show com Família Lima, animação com Cia. Garagem de Teatro e chegada do Papai Noel​

Quando: 18 novembro​

18 novembro​ Horário: 18h​

18h​ Local: Praça da Estação Férrea​

Em caso de chuva, o evento será transferido para o Teatro da FSG​

Acendimento das Luzes da Casa da Cultura, com grupo Tríadi​

Data: 26 de novembro​

26 de novembro​ Horário: 19h​

19h​ Local: Em frente a Casa da Cultura​



Concerto Natalino, com a Orquestra Municipal de Sopros​

Dia: 27 de novembro​

27 de novembro​ Horário: 20h​

20h​ Local: a definir​



O Grande Espetáculo de Natal​

Dias: 29 e 30 de novembro​

29 e 30 de novembro​ Horário: 20h​

20h​ Local: Casa Magnabosco​

20º Magia do Natal no Vale Iluminado

De 2 a 21 de dezembro​

34ª Encanto de Natal de Ana Rech​

De 28 de novembro a 21 de dezembro​

Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel​

Desfile e chegada do Papai Noel​

Procissão luminosa e encenação do Presépio Vivo​

Feira de artesanato​

Apresentações artísticas​

Contação de histórias nas escolas​



Cantata de Natal da CIC Caxias 2025 – Um Natal com Identidade Brasileira​

Dia: 4 de dezembro​

4 de dezembro​ Horário: 19h30​min

19h30​min Local: estacionamento da CIC Caxias. Em caso de chuva, o evento será no Restaurante Sica​

Missão dos Duendes - A Esperança do Natal - Cia Uerê​

Show Boas Novas com Tatiele Bueno e Fran Duarte​

Dia: 5 de dezembro​

5 de dezembro​ Horário: 18h30min​

18h30min​ Local: Praça da Estação Férrea​



Espetáculo "Kombinó, a Salvadora do Natal" - Circus Magic Show​

Dia: 6 de dezembro​

6 de dezembro​ Horário: 17h​

17h​ Local: Vila Cristina​



Alice no Mundo Mágico do Natal – Projeto Impulso​

Dia: 6 de dezembro​

6 de dezembro​ Horário: 17h​

17h​ Local: Praça da Estação Férrea​

Natal em Família na UCS​

Dia: 6 de dezembro​

6 de dezembro​ Horário: 19h30​min

19h30​min Local: Centro Cívico da UCS​

Ajudantes de Noel - Ueba Produções Culturais​

Grupo de Câmara da UCS Orquestra e solistas convidados​ Grupo Tríadi​

Dia: 7 de dezembro​

7 de dezembro​ Horário: 16h​

16h​ Local: Praça da Estação Férrea​

Natal Iluminado CDL Caxias*​

Quando: 10 de dezembro ​

10 de dezembro ​ Horário: 18h​

18h​ Local: Centro e São Pelegrino​

* Em caso de chuva, será transferido para 11 de dezembro​



22ª Bênção de Natal na Praça dos Freis Capuchinhos e Sacerdotes​

Dia/período: 10 de dezembro ​

10 de dezembro ​ Horário: 9h às 18h​

9h às 18h​ Local: Praça Dante Alighieri​

Comércio aberto até as 21h*​

Dia: 10 de dezembro

10 de dezembro Horário: até às 21h​

até às 21h​ Local: Centro e São Pelegrino​

* Em caso de chuva, será transferido para 11 de dezembro​



Cortejo Encantado com o Grupo Vértice​

Concerto de Natal, com o tenor Celso Santos​

Natal de Galpão, com Grupo Ueba Produções Culturais​

Dia: 12 de dezembro​

12 de dezembro​ Horário: 16h​

16h​ Local: Praça da Estação Férrea​

Mensageiros do Natal, com Grupo Ueba​

Dia: 13 de dezembro​

13 de dezembro​ Horário: 16h​

16h​ Local: Ana Rech​

Alexandre Borges, com Canto Lírico de Natal​

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni​

Dia: 13 de dezembro​

13 de dezembro​ Horário: 16h​

16h​ Local: Praça da Estação Férrea​



Tche Guri - "Natal do Sul"​

Cia. Garagem de Teatro​

Dia: 14 de dezembro​

14 de dezembro​ Horário: 18h30min​

18h30min​ Local: Praça da Estação Férrea​



Espetáculo Cênico Musical Tempo de Natal​

Data: 18 de dezembro ​

18 de dezembro ​ Horário: 20h​

20h​ Local: Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira Cesar)





Itinerantes no Centro da Cidade

De 19 de novembro a 21 de dezembro

Horários: quintas e sextas-feiras, às 16h, e sábados, às 11h

Atrações: