Programação de Natal em Caxias do Sul terá roda-gigante na Praça Dante Alighieri e túnel iluminado na Júlio de Castilhos 

O Brilha Caxias, programação de Natal de Caxias do Sul, foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (27), com um espetáculo cênico no Largo da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. As grandes novidades desta edição são a instalação de uma roda-gigante na Praça Dante Alighieri e um túnel de iluminação em seis quadras da Avenida Júlio de Castilho.
Para o vice-prefeito e coordenador da ação, Édson Nespolo, o túnel de iluminação é a principal novidade desta edição. Após instalado, ele ficará de forma permanente na avenida. O investimento da prefeitura é de cerca de R$ 8 milhões.
— É um túnel de iluminação que vai ficar permanente, da agora em diante, na Júlio. Então, ela vai servir para o Natal, mas depois ela vai servir para divulgar a festa da uva, com as cores da uva, depois Páscoa, depois a gente pode usar para o Outubro Rosa, tu pode usar para a Semana Farroupilha, com as cores da bandeira do Rio Grande, enfim — explica Nespolo.
A abertura oficial da programação está marcada para o dia 18 de novembro. A data reserva, além do início da operação da roda-gigante, o lançamento da decoração natalina na praça central, a casa do Papai Noel e dos duendes, e o início do Natal nos Bairros.
A roda-gigante deve funcionar até o dia 28 de dezembro, enquanto a decoração natalina ficará montada até 6 de janeiro de 2026. A roda-gigante é para servir como uma promoção junto ao comércio. Nespolo explica que os consumidores devem ganhar a entrada para a atração. Ou seja, para que as pessoas possam andar nela de forma gratuita.
Para a abertura do Brilha Caxias, promovido pela prefeitura e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, está previsto um show com a Família Lima.
Outra novidade é a decoração natalina com iluminação que será montada em diferentes pontos da cidade. Os prédios da CDL, prefeitura e Câmara de Vereadores serão contemplados.
A edição de 2025 também contará com programação cultural, com espetáculos em pontos como a Estação Férrea, em distritos, nos bairros e em frente ao Magnabosco, com o Grande Espetáculo de Natal.
— Projeto que emociona, valoriza nossa cidade e movimenta a economia local. Foi com grande satisfação que recebemos o convite do prefeito Adiló Didomenico e do vice Édson Nespolo para reunir as forças nessa iniciativa — destacou o presidente do CDL Caxias, Mauro Andreazza.
Após o evento de lançamento da programação, um espetáculo dirigido por Maysa Stedile foi encenado aos presentes. A apresentação contou com cênica de Akácio Camargo e Maria Lilith. Ainda, o evento contou com o musical de Dâmaris Agnes Gianini e com os solistas Diogo Olibone e Dâmaris Agnes Gianini. O espetáculo culminou na aparição do Papai Noel em pleno agosto, na Estação Férrea.
Confira a programação completa:
Decoração Natalina
- De 18 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026
- Local: Praça Dante Alighieri e Av. Julio de Castilhos
Roda Gigante
- De 18 de novembro a 28 de dezembro
- Local: Praça Dante Alighieri
Papai Noel e Duendes
- De 18 de novembro a 21 de dezembro
- Local: Praça Dante Alighieri
Natal nos Bairros
- De 18 de novembro a 21 de dezembro
- Local: distritos e comunidades
Eventos
Abertura do Natal Brilha Caxias – Inauguração da Praça da Estação
- Show com Família Lima, animação com Cia. Garagem de Teatro e chegada do Papai Noel
- Quando: 18 novembro
- Horário: 18h
- Local: Praça da Estação Férrea
Em caso de chuva, o evento será transferido para o Teatro da FSG
Acendimento das Luzes da Casa da Cultura, com grupo Tríadi
- Data: 26 de novembro
- Horário: 19h
- Local: Em frente a Casa da Cultura
Concerto Natalino, com a Orquestra Municipal de Sopros
- Dia: 27 de novembro
- Horário: 20h
- Local: a definir
O Grande Espetáculo de Natal
- Dias: 29 e 30 de novembro
- Horário: 20h
- Local: Casa Magnabosco
20º Magia do Natal no Vale Iluminado
- De 2 a 21 de dezembro
34ª Encanto de Natal de Ana Rech
- De 28 de novembro a 21 de dezembro
- Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel
- Desfile e chegada do Papai Noel
- Procissão luminosa e encenação do Presépio Vivo
- Feira de artesanato
- Apresentações artísticas
- Contação de histórias nas escolas
Cantata de Natal da CIC Caxias 2025 – Um Natal com Identidade Brasileira
- Dia: 4 de dezembro
- Horário: 19h30min
- Local: estacionamento da CIC Caxias. Em caso de chuva, o evento será no Restaurante Sica
Missão dos Duendes - A Esperança do Natal - Cia Uerê
- Show Boas Novas com Tatiele Bueno e Fran Duarte
- Dia: 5 de dezembro
- Horário: 18h30min
- Local: Praça da Estação Férrea
Espetáculo "Kombinó, a Salvadora do Natal" - Circus Magic Show
- Dia: 6 de dezembro
- Horário: 17h
- Local: Vila Cristina
Alice no Mundo Mágico do Natal – Projeto Impulso
- Dia: 6 de dezembro
- Horário: 17h
- Local: Praça da Estação Férrea
Natal em Família na UCS
- Dia: 6 de dezembro
- Horário: 19h30min
- Local: Centro Cívico da UCS
Ajudantes de Noel - Ueba Produções Culturais
Grupo de Câmara da UCS Orquestra e solistas convidados Grupo Tríadi
- Dia: 7 de dezembro
- Horário: 16h
- Local: Praça da Estação Férrea
Natal Iluminado CDL Caxias*
- Quando: 10 de dezembro
- Horário: 18h
- Local: Centro e São Pelegrino
* Em caso de chuva, será transferido para 11 de dezembro
22ª Bênção de Natal na Praça dos Freis Capuchinhos e Sacerdotes
- Dia/período: 10 de dezembro
- Horário: 9h às 18h
- Local: Praça Dante Alighieri
Comércio aberto até as 21h*
- Dia: 10 de dezembro
- Horário: até às 21h
- Local: Centro e São Pelegrino
* Em caso de chuva, será transferido para 11 de dezembro
Cortejo Encantado com o Grupo Vértice
Concerto de Natal, com o tenor Celso Santos
Natal de Galpão, com Grupo Ueba Produções Culturais
- Dia: 12 de dezembro
- Horário: 16h
- Local: Praça da Estação Férrea
Mensageiros do Natal, com Grupo Ueba
- Dia: 13 de dezembro
- Horário: 16h
- Local: Ana Rech
Alexandre Borges, com Canto Lírico de Natal
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia: 13 de dezembro
- Horário: 16h
- Local: Praça da Estação Férrea
Tche Guri - "Natal do Sul"
Cia. Garagem de Teatro
- Dia: 14 de dezembro
- Horário: 18h30min
- Local: Praça da Estação Férrea
Espetáculo Cênico Musical Tempo de Natal
- Data: 18 de dezembro
- Horário: 20h
- Local: Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira Cesar)
Itinerantes no Centro da Cidade
- De 19 de novembro a 21 de dezembro
- Horários: quintas e sextas-feiras, às 16h, e sábados, às 11h
Atrações:
- Cortejo de Natal com Cia. Garagem de Teatro
- Cortejo Musical Natalino com Trupe de Noel
- Cortejo Natalino da Trupe de Maricas com Trupe de Maricas
- Intervenção com Clown de Natal com Odelta Simonetti;
- Cortejo Encantado com Vértice Produções Culturais
- Terno de Reis - Cantorias de Natal com Juraci Reis e Violeiros Convidados
- Cortejo Natalino Ajudantes de Noel com UEBA Produções Culturais
- Kombi Maluca com Circus Magic Show
- Cortejo Auto dos Gorros - Cia Espicula
Missão dos Duendes - A Esperança do Natal com Cia. Uerê
- Quinteto de Metais BMCM Natalino — Banda marcial do Cristóvão de Mendoza.