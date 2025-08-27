Geral

Programação de Natal em Caxias do Sul terá roda-gigante na Praça Dante Alighieri e túnel iluminado na Júlio de Castilhos 

Iniciativa da prefeitura e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município promete também uma decoração especial na Avenida Júlio de Castilhos, além de atrações culturais espalhadas pela cidade. Abertura será em 18 de novembro com show da Família Lima

Bruno Tomé

