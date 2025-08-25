Programação de Natal de Caxias do Sul será lançada nesta terça-feira

Prédio da Secretaria da Cultura, no Largo da Estação Férrea de Caxias do Sul. Juliane Ribas / Divulgação

A programação do Natal de Caxias do Sul será lançada nesta terça-feira (26), no Largo da Estação Férrea. A cerimônia do Natal Brilha Caxias 2025 começa às 19h, em frente ao prédio da Secretaria da Cultura, com um espetáculo cênico.

De acordo com o vice-prefeito Edson Néspolo, coordenador do Natal Brilha Caxias, algumas novidades para a programação deste ano devem ser apresentadas:

— Será uma apresentação rápida, visto que o clima estará frio, mas cheia de novidades. Convido a toda comunidade a prestigiar este importante ato e nos ajudar a divulgar as atrações do nosso Natal este ano.