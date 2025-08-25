Geral

Programação de Natal de Caxias do Sul será lançada nesta terça-feira

Ação ocorre às 19h, em frente ao prédio da Secretaria da Cultura, na Estação Férrea. Rua Augusto Pestana terá trânsito bloqueado a partir de 17h

Pioneiro

