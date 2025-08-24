Produção de copos de água envasados pelo Samae será feita em nova estrutura no Madureira, em Caxias do Sul  

Estrutura que será construída no bairro Madureira. Comunicação Samae / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico e João Uez, diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), assinaram no sábado (23), a ordem de início para a construção de uma nova estrutura no complexo da Estação de Tratamento de Água (ETA) Borges de Medeiros, no bairro Madureira.

Nesse novo espaço será realizado o envase dos copos de água pelo Samae. A obra está orçada em R$ 608.556,25 e ficará a cargo da REM Construções, vencedora da licitação. O prazo de execução é de 150 dias.

Segundo o Samae, a atual estrutura tem capacidade de produção de 4,8 mil copos por dia. Com a modernização, a capacidade poderá ser triplicada, ultrapassando 14 mil copos por dia. Esses copos com água são distribuídos para a população de forma institucional em eventos.