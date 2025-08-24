Princesa da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul, Letícia Comin da Silva realiza sonho de infância ao lado da família 

Letícia com o vestido que lhe concedeu o título de princesa da Festa Nacional da Uva 2026. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O momento que fez a psicóloga Letícia Comin da Silva ter a certeza de que concorreria a uma das coroas da Festa Nacional da Uva de Caxias do Sul foi quando uma de suas pacientes, internada em uma UTI pediátrica, lhe confidenciou que seu sonho era ser rainha da festa. Então, Letícia e a equipe do hospital confeccionaram uma faixa e uma coroa e pediram para que o trio da edição passada fosse entregar à pequena.

— Naquele momento que eu vi no sonho da minha paciente, que também era o meu, a representatividade que o trio tem. Naquele dia eu falei: "é isso que eu quero fazer". E aí começou todo o processo para chegar até aqui — contou a agora princesa da Festa da Uva 2026.

Foi com essa lembrança que Letícia começou a detalhar um pouco do sentimento na hora em que recebeu a coroa, na madrugada deste domingo (24), representando o comércio caxiense, pelas entidades CDL, Sindigêneros e Sindilojas.

Na manhã pós-coroação, com uma mesa recheada de frios, frutas e bolo, com um conjunto sousplat tricotado pelas próprias mãos e ao lado da mãe, Eli Terezinha Comin, a jovem de 27 anos recebeu a reportagem do Pioneiro e relembrou os tempos de modelo infantil e como tudo isso lhe auxiliou a seguir no sonho.

— Comecei a modelar quando tinha cinco, seis aninhos porque eu adorava tirar fotos, fazer poses e desfilar. Fui crescendo e vendo a Festa da Uva. Lembro de encontrar o trio na escola e era algo muito bonito, existia toda a magia, o encanto... Então, era um sonho de criança ser uma das integrantes do trio. Inclusive, tive uma professora de artes no Ensino Fundamental que me dizia: "tu vais ser rainha da Festa da Uva". Agora eu vou falar para ela: "profe, eu sou princesa da Festa da Uva" — disse Letícia.

Mas, é claro, para chegar à coroação, foram muitos desafios para conciliar o trabalho, o concurso e a vida pessoal. A princesa agradeceu várias vezes a família pelo apoio, principalmente a mãe, que mesmo não a vendo com tanta frequência, estava lá nos pequenos momentos.

— Pegamos dias muito frios durante os eventos, o tradicional inverno de Caxias. Então, eu chegava em casa e minha mãe me esperava com a bolsa de água quente, com o lençol térmico ligado, com a janta pronta. Ou, às vezes, eu ia dormir e precisava lavar alguma peça de roupa que íamos usar no outro dia, então ela já ia fazendo. Realmente, não existe candidata sem a família, porque ela é muito importante — reforçou Letícia.

Para a mãe, não há outra palavra além de felicidade para descrever o sentimento durante o desfile e o resultado.

— Eu estava bem tranquila porque pensei: "seja o que Deus quiser". Mas eu tinha certeza que no trio ela ia ficar e, quando chamaram o nome dela, foi muito especial — contou Eli Comin.

Outra pessoa que marcou muita presença durante o processo foi a avó materna de Letícia, Lourdes Roman Comin, 85 anos. Através das linhas do tricô e do crochê, avó e neta criaram um vínculo poderoso. A matriarca é a herança italiana da família e o concurso fez com que se unissem ainda mais.

Letícia segurando um registro muito especial com a avó durante a festa de 15 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Assim, antes mesmo de ter patrocinadores e uma entidade, Letícia já sabia que levaria a avó no concurso de alguma forma especial. E assim o fez. No vestido, também assinado por Vivian Boff, a gola e a barra foram produzidas pela própria Lourdes.

— Eu tenho um vínculo forte com ela e esse pré-concurso nos aproximou. Eu entendo que a Festa da Uva é esse resgate, a nossa história, as nossas origens e foi um momento bonito também, onde a gente sentou para entender quem veio da Itália, como foi, como era. Foi uma forma de homenagem a ela, porque ela merece, mas também, através dela, honrar a minha família. E carregar a minha avó no meu vestido é significativo, foi como se ela estivesse me levando, me dando força para estar naquela passarela e assumindo essa faixa — destacou a princesa.

Detalhe do vestido feito pela avó Lourdes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mesmo amando a profissão, Letícia sabia do desafio ao aceitar a coroa e disse que vai honrá-la da melhor maneira possível.

— Nunca duvidei que ser psicóloga era o que eu queria. Mas agora, pensando nesse novo cenário, sempre disse que estando no trio, a minha dedicação seria exclusiva. Acredito que quero deixar no meu legado a questão do acolhimento. É uma característica minha, de estar próxima das pessoas, de tirar fotos com todo mundo, de conversar com o maior número de pessoas que eu puder... É isso que quero fazer com a comunidade, levando sempre a Festa da Uva e fazendo com que as pessoas sintam o quão incrível é o sentimento de participar desse evento — finalizou Letícia.

