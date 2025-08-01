Prefeitura suspende edital do Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul

Secretário Boniatti afirmou que o edital será relançado ainda na próxima semana. DCA/SEMMA / Reprodução

Foi suspenso temporariamente o edital de construção do Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul. A ação foi publicada em uma edição extra do diário oficial do município desta sexta-feira (1º). O certame foi relançado no dia 21 de julho deste ano, com a previsão de divulgação da empresa vencedora para o dia 5 de agosto. As obras do espaço já estão atrasadas em quase um ano.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias do Sul, Ronaldo Boniatti, a medida de suspensão foi tomada devido a questionamentos de duas empresas interessadas no projeto. As dúvidas são referentes ao orçamento de um pouco mais de R$ 7,9 milhões.

— É uma obra grande, é normal que apareçam questionamentos. O orçamento também é extenso, tem mais de mais de 900 itens. Então a gente tem que verificar, tem que botar os engenheiros para ver cada ponto, para deixar tudo bem esclarecido e não correr nenhum risco de dar mais um problema — explicou Boniatti.

O secretário também afirmou que a ação foi apenas "para dar de tempo hábil de fazer todos os esclarecimentos pontuais" e que devem republicar o edital ainda na próxima semana.

— Nós estamos prevendo que até terça (5), no máximo, quarta (6) devemos concluir o processo. Eu acho que vamos conseguir, já dentro da próxima semana, estar republicando o edital — disse Boniatti.

