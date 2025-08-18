Prefeitura de Nova Petrópolis lança roteiro por prédios históricos centrais

Lançado no sábado (16), o roteiro histórico Caminhos do Stadtplatz pretende resgatar a cultura e fomentar o turismo em Nova Petrópolis. A caminhada tem cerca de dois quilômetros de extensão, passando por sete pontos da área central. A duração média do trajeto é de uma hora.
Segundo a prefeitura, o roteiro também foi idealizado com os objetivos de valorizar os bens e facilitar o acesso à história local para os visitantes.
O roteiro contempla os seguintes pontos:
- Monumento Portal da Imigração.
- Monumento Força Cooperativa.
- Construções em Técnica Enxaimel.
- Casa do Médico e Hotel Petrópolis.
- Paisagem dos Vales.
- Igreja Luterana da Comunidade Evangélica Trindade (IECLB).
- Prédio da Biblioteca Pública Municipal Professora Elsa Hofstätter da Silva.
O trajeto pode ser realizado individualmente ou por escolas, turistas e guias de turismo com grupos. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura disponibilizará gratuitamente um livreto com a descrição histórica dos pontos do percurso. O conteúdo também poderá ser acessado em formato digital, por este link.
— Nova Petrópolis é reconhecida por suas raízes culturais e pela valorização da imigração germânica. Esse roteiro é mais uma forma de manter viva a nossa memória e, ao mesmo tempo, proporcionar aos visitantes e moradores uma experiência diferenciada de contato com a nossa história e com o nosso Centro. É um convite para redescobrirmos a cidade sob uma nova perspectiva, fortalecendo ainda mais o turismo local — ressaltou o prefeito Daniel Carlos Michaelsen, durante o lançamento no sábado.