Geral

Água no interior 
Notícia

Prefeitura de Caxias e Samae assinam ordem de início para a perfuração de novos poços artesianos em Criúva e Santa Lúcia do Piaí 

Ao todo, 600 moradores serão beneficiadas com as obras. Investimento total é de mais de R$ 150 mil, sendo custeado pelo Samae e pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS