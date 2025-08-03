Prefeitura de Caxias e Samae assinam ordem de início para a perfuração de novos poços artesianos em Criúva e Santa Lúcia do Piaí 

Comunidade da Linha Andreazza participou do momento de assinatura da ordem de início das obras. Laura Piola / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul e o Samae assinaram no sábado (2) a ordem de início para a perfuração de novos poços artesianos na Linha Café, em Criúva e na Linha Andreazza, em Santa Lúcia do Piaí. A abertura dos novos poços deve abastecer mais de 600 moradores.

As obras terão investimento de R$ 150.417,56. Parte do custo será pago pelo Programa Avançar RS/Poços, promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). A execução das obras será feita pela empresa L&G – Poços Artesianos Ltda.

Na Linha Andreazza, o novo poço será aberto às margens da Estrada Municipal da Água Azul, atendendo a 230 famílias. O investimento será de R$ 68,8 mil, dos quais R$ 35.636,68 serão pagos pelo Samae e R$ 33.163,68 pelo governo estadual. Atualmente, três poços estão em operação na localidade, sendo um deles locado pelo Samae.

Já na Linha Café, 18 famílias serão beneficiadas com a construção do poço e a implementação de redes de adução, reservação e distribuição de água. O investimento será de R$ 117.254,18, sendo R$ 82.077,93 advindo do governo do Estado e R$ 35.176,25 do Samae.



