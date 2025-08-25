Prefeitura de Caxias do Sul alerta para falso concurso para atuar na Secretaria Municipal de Educação 

A prefeitura de Caxias do Sul emitiu uma nota nesta segunda-feira (25) alertando a população para um golpe envolvendo a Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Conforme o comunicado, circula nas redes sociais um falso chamado para inscrições em um concurso para a pasta. O anúncio fraudulento indica que há vagas para diversos cargos em escolas.