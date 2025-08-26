Prefeitura de Caxias divulga telefone para atendimento de cães e gatos feridos

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), lança um novo canal para atendimento emergencial de cães e gatos feridos.

O telefone (54) 98418-6410 permite a abertura de chamados específicos para ocorrências de emergência.

Denúncias de maus-tratos e solicitações de adoção, no entanto, continuam sendo feitas exclusivamente pelo site da prefeitura.