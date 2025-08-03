Polícia prende quatro suspeitos de envolvimento em ataque a bar, em São Francisco de Paula  

Investigação da polícia civil durou cerca de 24 horas, com a prisão de quatro envolvidos no crime. Polícia Civil de Canela / Divulgação

Uma ação da Polícia Civil que envolveu buscas na Serra, Litoral e região Metropolitana resultou na prisão em flagrante de quatro suspeitos de terem envolvimento com ataque em um bar, ocorrido na noite do sábado (2), em São Francisco de Paula. São três homens e uma mulher. As identidade não foram informadas.

O ataque aconteceu no "Bar do Fureca", estabelecimento na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Campo do Meio. Segundo a polícia, uma dupla de suspeitos chegou ao local por volta as 3h, em uma moto. Eles atiraram contra as pessoas que estavam no bar.

Um homem de 62 anos, cuja identidade ainda não foi confirmada, morreu no local. Outras sete pessoas ficaram feridas no ataque. Segundo o delegado Vladimir Medeiros, as vítimas feridas e o homem morto não têm envolvimento criminal nem possuem antecedentes.

— A conduta dos agressores atingiu pessoas que não tinham participação em crimes — pontua.

Leia Mais Incêndio atinge empresa de peças plásticas em Vacaria; seis silos ficam danificados

Conforme o delegado, os quatro presos em flagrante são suspeitos de terem envolvimento em um homicídio e outros crimes cometidos em Canela.

O homicídio em questão aconteceu na última quarta (30), quando Alan Vinicius de Aguiar Lopes, de 27 anos, foi encontrado morto com ferimentos de tiros, no bairro Santa Isabel, em São Francisco de Paula.

Para a Polícia Civil, os casos são relacionados com disputa entre grupos criminosos pelo tráfico de drogas na região. Os veículos utilizados nos crimes mais recentes foram apreendidos pela polícia, assim como objetos que serão relevantes para as investigações. A apuração da polícia corre em sigilo.