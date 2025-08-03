Geral

Polícia prende quatro suspeitos de envolvimento em ataque a bar, em São Francisco de Paula  

Caso provocou morte e deixou pessoas feridas. Segundo o delegado Vladimir Medeiros, as vítimas não possuíam envolvimento com crimes e não tinham antecedentes criminais

Tamires Piccoli

